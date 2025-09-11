Eurobasket, quattro in fuga per la vittoria: Wagner, Markkanen, Antetokounmpo e Sengun

Già alla vigilia del torneo, la Germania veniva considerata tra le primissime candidate alla vittoria finale. E la Nationalmannaschaft, fin qui, non ha affatto deluso le attese, dominando la fase a gruppi, liquidando il Portogallo agli ottavi e quindi superando l’ostacolo Doncic ai quarti. E se la forza della squadra risiede nell’identità complessiva e nel roster profondo, ci sono pochi dubbi sul fatto che la stella della Germania sia Franz Wagner, che fin qui ha viaggiato a 21 punti e 5.7 rimbalzi di media a partita, e dalle cui mani passano ora i sogni di gloria dei campioni del mondo in carica