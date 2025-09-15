Esplora tutte le offerte Sky
il commento

Nell'Europeo delle sorprese l'unica certezza è stata la costanza della Germania

Geri De Rosa
©Getty

È stato un Europeo ricco di colpi scena e risultati sorprendenti: è chiaro che la forbice fra le grandi potenze e i movimenti in crescita si stia riducendo e a giovarne è stato lo spettacolo. L'unica costante è stata la Germania, che non ha mai perso e anche nelle difficoltà è rimasta compatta. E così alla fine ha vinto proprio la squadra di Coach Mumbrù

