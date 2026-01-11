Audi Crooks, la "Lady Shaq" che domina sotto canestro con la sua gentilezza
Con le 'Cyclones' di Iowa State sta segnando 29 punti di media in appena 27 minuti di impiego (con un'efficienza vicina al 70%), numeri che in NCAA non si vedevano da decenni, compresi i campionati maschili. Ma la parte migliore del suo gioco è come reagisce agli haters che la prendono di mira per il suo fisico: "Cerca solo di ucciderli con la gentilezza, perché in questo modo non darai loro munizioni per reagire", è il mantra che si ripete fin da ragazzina
