Audi Crooks, la "Lady Shaq" che domina sotto canestro con la sua gentilezza

Simone Dagani

©Getty

Con le 'Cyclones' di Iowa State sta segnando 29 punti di media in appena 27 minuti di impiego (con un'efficienza vicina al 70%), numeri che in NCAA non si vedevano da decenni, compresi i campionati maschili. Ma la parte migliore del suo gioco è come reagisce agli haters che la prendono di mira per il suo fisico: "Cerca solo di ucciderli con la gentilezza, perché in questo modo non darai loro munizioni per reagire", è il mantra che si ripete fin da ragazzina

