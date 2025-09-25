Supercoppa, quattro allenatori vanno alla caccia del primo trofeo stagionale

Arrivato in corsa sulla panchina della Virtus nel dicembre dello scorso anno, Dusko Ivanovic ha saputo trasmettere alla squadra la durezza mentale e la determinazione che ne caratterizzano ormai da trent’anni abbondanti le avventure nelle tante squadre che ha allenato in giro per l’Europa. Il risultato? Una cavalcata trionfale ai playoff, iniziata con molte difficoltà e poi arrivata fino al netto 3-0 su Brescia che ha regalato lo scudetto a Bologna. Ora l’obiettivo è provare a fare il bis, magari facendo meglio anche in Europa, e iniziare alzando la Supercoppa non sarebbe affatto male