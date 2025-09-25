Supercoppa, quattro allenatori vanno alla caccia del primo trofeo stagionale

Introduzione
Iniziare bene la stagione, si sa, è uno dei modi migliori per garantirsi lo slancio giusto durante tutto il resto dell’annata. E quale modo migliore di inaugurare una nuova avventura che vincendo il primo trofeo in palio? Bologna, Milano, Brescia e Trento ci proveranno questo weekend nell’appuntamento ormai tradizionale con la Supercoppa di Lega Basket e a guidarle saranno quattro allenatori dai curriculum e dalle storie personali assai diverse una dall’altra
LA SUPERCOPPA DI LEGABASKET SU SKY SPORT: IL PROGRAMMA COMPLETO
SUPERCOPPA: UN WEEKEND IMPERDIBILE
Si gioca all’Unipol Forum di Assago, casa dell’Olimpia Milano, ma ad inaugurare la nuova edizione della Supercoppa di Lega Basket saranno Brescia e Trento, rispettivamente finalista per lo scudetto e vincitrice della Coppa Italia, nella prima semifinale in programma sabato alle18. A seguire, alle 20.45, l’altra semifinale tra i padroni di casa e la Virtus Bologna. Le due squadre vincenti, poi, si sfideranno nella finalissima domenica alle ore 18. Tutte le emozioni del primo appuntamento con la nuova stagione saranno da vivere in diretta su Sky Sport e NOW. E sono in arrivo anche sorprese clamorose che renderanno ancora più indimenticabile il prossimo weekend
LA SFIDA DALLE PANCHINE
A catturare l’attenzione di tifosi e appassionati saranno ovviamente i protagonisti in canotta e pantaloncini che scenderanno sul parquet dell’Unipol Forum, ma occorrerà fare attenzione anche alle mosse decise dalle panchine delle quattro squadre che si giocheranno la Supercoppa. Un trofeo inseguito da quattro allenatori molto diversi tra loro e che potrebbero continuare a darsi battaglia anche nel resto della stagione
DUSKO IVANOVIC, VIRTUS OLIDATA BOLOGNA
Arrivato in corsa sulla panchina della Virtus nel dicembre dello scorso anno, Dusko Ivanovic ha saputo trasmettere alla squadra la durezza mentale e la determinazione che ne caratterizzano ormai da trent’anni abbondanti le avventure nelle tante squadre che ha allenato in giro per l’Europa. Il risultato? Una cavalcata trionfale ai playoff, iniziata con molte difficoltà e poi arrivata fino al netto 3-0 su Brescia che ha regalato lo scudetto a Bologna. Ora l’obiettivo è provare a fare il bis, magari facendo meglio anche in Europa, e iniziare alzando la Supercoppa non sarebbe affatto male
ETTORE MESSINA, EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
Il super veterano della panchina, protagonista di alcune delle pagine più importanti e gloriose del basket italiano ed europeo, arriva da un’annata complicata e chiusasi con la sconfitta in semifinale contro la Virtus. La voglia di riscattarsi è trapelata prima di tutto da una campagna acquisti estiva ancora una volta di altissimo livello e ora Ettore Messina, alla guida di un’Olimpia che sembra presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con il giusto mix di veterani e giovani in rampa di lancio, punta a iniziare con il passo giusto, ovvero alzando subito un trofeo
MATTEO COTELLI, GERMANI BRESCIA
Se Ivanovic e Messina possono vantare esperienze ultratrentennali in panchina, Matteo Cotelli farà invece il suo esordio ufficiale da capo allenatore proprio in Supercoppa. Cresciuto a Brescia e con Brescia, l’ex assistente di lungo corso avrà il compito tutt’altro facile di sostituire Giuseppe Poeta, che nella scorsa stagione aveva trascinato la squadra alla prima finale scudetto della sua storia. Il roster, però, è praticamente identico a quello che ha chiuso perdendo contro la Virtus lo scorso giugno e potrebbe presentarsi all’Unipo Forum animato dalla voglia di sorprendere da subito tutti
MASSIMO CANCELLIERI, DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
Massimo Cancellieri, invece, non è affatto un esordiente, ma anche sulle sue spalle pesa un’eredità importante. L’ex assistente dell’Olimpia, reduce da avventure come head coach tra Francia e Grecia, dovrà infatti prendere il posto di Paolo Galbiati, guida della Trento che lo scorso febbraio si aggiudicava la sua prima Coppa Italia. In squadra, come ormai da tradizione da quelle parti, ci sono tanti volti nuovi e parecchie scommesse, che magari potrebbero iniziare a rivelarsi vincenti già dal weekend della Supercoppa