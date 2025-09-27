Virtus Bologna-Milano su Sky e in LIVE STREAMING

È iniziata la stagione della pallacanestro su Sky Sport Basket con la prima semifinale della Supercoppa, che ha visto Brescia imporsi su Trento per 88-75. In corso la seconda semifinale tra Bologna e Milano, rispettivamente campione d'Italia in carica e finalista dell'ultima Coppa Italia. La sfida è in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su SkySport.it

