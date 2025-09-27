Virtus Bologna-Milano su Sky e in LIVE STREAMING

Virtus Bologna-Milano alle 20.45
È iniziata la stagione della pallacanestro su Sky Sport Basket con la prima semifinale della Supercoppa, che ha visto Brescia imporsi su Trento per 88-75. In corso la seconda semifinale tra Bologna e Milano, rispettivamente campione d'Italia in carica e finalista dell'ultima Coppa Italia. La sfida è in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su SkySport.it
TRENTO-BRESCIA: LA CRONACA DEL MATCH
Semifinali:
Finale:
Tra poco la palla a due di Bologna-Milano, da cui uscirà la seconda finalista della Supercoppa 2025
In onda adesso su Sky Sport Basket (canale 205) e qui in streaming lo studio pre-partita in compagnia di Marco Belinelli, nuovo Ambassador di Sky Sport Basket
Sky Sport Basket è l’unico canale dove trovare tutto il grande basket in un solo posto: Serie A, Eurolega, Eurocup e NBA. Ovvero, il meglio del basket italiano, europeo e mondiale. Tantissime partite, highlights, approfondimenti, interviste, documentari, rubriche: un’offerta di pallacanestro mai vista prima in tv!
Per le prossime tre stagioni Eurolega ed Eurocup saranno in esclusiva su Sky Sport Basket. Per tutti gli amanti del basket e in particolare per i tifosi di Milano, Bologna e Trento si comincia subito la prossima settimana:
Martedì 30 settembre:
Mercoledì 1 ottobre:
Sarà una straordinaria stagione su Sky Sport Basket anche per la NBA. Nel corso dei prossimi giorni vi riveleremo tutte le grandi novità della nostra programmazione, ma senza ancora andare nel dettaglio vi possiamo già dire che troverete tutto per vivere alla grande la stagione del basket americano: grandi partite, tra regular season e play off, gli highlights, gli speciali e i nostri approfondimenti
La Supercoppa Italiana rappresenta il primo atto ufficiale di una stagione che promette spettacolo nella Casa dello Sport di Sky. Il nuovo canale Sky Sport Basket riunisce in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense. La Serie A - LBA (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Coppa Italia) è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende anche l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove grandi sfide della NBA. Tutto in solo canale: Sky Sport Basket.
Le eterne rivali del basket nostrano si trovano di nuovo di fronte l’una contro l’altra, dopo essersi affrontate nei playoff dell’ultima stagione in cui la Virtus ha avuto la meglio. Entrambe le squadre sono alla sesta apparizione consecutiva nella competizione
In panchina siedono due dei migliori allenatori del continente: da una parte il confermato Dusko Ivanovic alla guida della Virtus, dall’altra Ettore Messina che alle spalle ha già 14 apparizioni nella fase finale della Supercoppa, vincendo le ultime tre (2002 con Treviso, 2020 e 2024 con Milano)
Sono otto i nuovi volti tra le V nere: il playmaker Luca Vildoza, la guardia Carsen Edwards, le ali Derrick Alston Jr., Abramo Canka, Saliou Niang e Karim Jallow e i lunghi Alen Smailagic e Aliou Diarra. Un gruppo giovane e variegato che il capitano Alessandro Pajola ha raccontato così ai nostri microfoni. LE SUE PAROLE A SKY
Sette invece le nuove aggiunte per le Scarpette Rosse: i playmaker Lorenzo Brown e Quinn Ellis, la guardia Marko Guduric, le ali Vlatko Cancar e Devin Booker e i centri Bryant Dunston e Leonardo Totè.
Bologna è alla quattordicesima presenza in Supercoppa con quattro edizioni vinte (1995, 2021, 2022, 2023).
Dodicesima presenza, invece, per Milano con cinque edizioni vinte (2016, 2017, 2018, 2020, 2024).
La Virtus dovrà fare a meno di Nicola Akele alle prese con una distorsione alla caviglia destra, mentre sono indisponibili per l’Olimpia sia Marko Guduric che Leonardo Totè
Quella della Supercoppa è ormai una tradizione per il basket italiano, una tradizione iniziata nel 1995 e che nell’edizione che parte oggi troverà un nuovo capitolo. E dalla prima vittoria, targata Virtus Bologna, a quella più recente firmata dall’Olimpia Milano, la storia del trofeo parla di grandi squadre e grandi campioni che hanno vinto il premio di MVP della manifestazione. L’ALBO D’ORO E TUTTI GLI MVP DELLA COMPETIZIONE
Benvenuti al liveblog che seguirà la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di pallacanestro tra la Virtus Olidata Bologna e l’EA7 Emporio Armani Milano. Appuntamento alle 20.45 su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su SkySport.it con il commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin
