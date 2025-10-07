Introduzione
Dopo il preambolo della Supercoppa vinta dall’Olimpia, la stagione di Lega Basket ha vissuto il suo vero e proprio inizio con la prima giornata di campionato. E, pronti via, non sono mancati i risultati a sorpresa, le giocate individuali spettacolari, le prestazioni da incorniciare e le rimonte che hanno ribaltato risultati che sembravano già decisi
IL COLPO A SORPRESA
Milano arrivava dal pesante doppio impegno di Eurolega sostenuto in settimana, ma all’inizio della sfida contro Tortona non pareva proprio mancare di energie. I ragazzi allenati da coach Mario Fioretti, grande ex della partita, hanno però avuto la forza prima di rimontare, poi di sorpassare l’Olimpia e quindi di rifarlo anche nel tiratissimo finale, portando a casa una vittoria in trasferta per 74-71 che fa partire la stagione di Tortona decisamente con il piede giusto
LA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
A proposito di iniziare con il piede giusto, Davide Alviti non poteva davvero sognare un esordio stagionale migliore. Nella vittoria di Varese a Sassari c’è la prestazione dell’ex Milano e Trento, che ha chiuso con 26 punti e 4 assist, tirando 7/10 dal campo e mandando a referto un eccellente 36 di valutazione
LA GIOCATA DELLA GIORNATA
Fin qui a intrattenere tifosi e appassionati era stato Saliou, protagonista anche in azzurro a Eurobasket, ma Trento, dopo aver salutato il maggiore dei fratelli Niang, partito verso Bologna, ha trovato in Cheickh, 17 anni, un nuovo potenziale fenomeno. Il punto esclamativo sulla nettissima vittoria su Cantù per 109-69 l’ha messo lui con una schiacciata a dir poco spettacolare
LA RIMONTA DELLA GIORNATA
Treviso, che tra le mura amiche del Palaverde ospitava Brescia nel debutto stagionale, iniziava il 4° quarto con 11 punti di vantaggio e con la sensazione di avere in mano la partita. Da lì in poi, però, si è vista solo la Germani, capace di recuperare lo svantaggio in doppia cifra e quindi di spuntarla 102-100 dopo un combattutissimo supplementare
IL DEBUTTO DA INCORNICIARE
A Eurobasket si era messo in mostra nella sorprendente Finlandia arrivata a grande sorpresa fino alla semifinale, e anche al debutto con la nuova maglia di Varese Olivier Nkamhoua non ha affatto deluso. L’altra faccia del colpo di Varese a Sassari, accanto ad Alviti, è proprio quella del finlandese, protagonista assoluto con 28 punti e con i canestri decisivi nel punto a punto che ha sancito il 105-102 finale per gli ospiti
