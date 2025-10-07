A Eurobasket si era messo in mostra nella sorprendente Finlandia arrivata a grande sorpresa fino alla semifinale, e anche al debutto con la nuova maglia di Varese Olivier Nkamhoua non ha affatto deluso. L’altra faccia del colpo di Varese a Sassari, accanto ad Alviti, è proprio quella del finlandese, protagonista assoluto con 28 punti e con i canestri decisivi nel punto a punto che ha sancito il 105-102 finale per gli ospiti

CHI È OLIVIER NKAMHOUA, IL VOLTO NUOVO DI VARESE