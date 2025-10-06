Era uno dei volti nuovi più attesi del nuovo campionato, e al suo debutto Olivier Nakamhoua non ha affatto deluso. Il finlandese è tato protagonista del colpo in trasferta di Varese sul campo di Sassari con 28 punti e con le giocate di puro talento che hanno deciso la partita nel 4° quarto. Un esordio da incorniciare per l’ala della Openjobmetis, che promette di essere una presenza fissa negli highlights di giornata per tutta la stagione

A Eurobasket aveva catturato l’attenzione di molti, recitando una parte tutt’altro che secondaria con i suoi 10.8 punti di media a partita che avevano contribuito a far arrivare la Finlandia fino a una storica semifinale , e al suo debutto in Lega Basket Olivier Nkamhoua non ha affatto deluso le attese. L’ala, arrivata a Varese alla fine dello scorso giugno dopo l’esperienza in Germania con i Niners Chemnitz , è stata infatti grande protagonista nel colpo in trasferta dei suoi sul campo di Sassari . Una vittoria, quella dei ragazzi di coach Ioannis Kastritis , arrivata al termine di una partita dal punteggio alto, chiusa sul 105-102 in favore degli ospiti dopo un finale combattuto in cui proprio Nkamhoua ha fatto la differenza.

Un talento tutto da scoprire

Le giocate decisive per il successo di Varese, spesso di puro frutto di talento offensivo purissimo, sono arrivate dalle mani di Nkamhoua, capace di segnare canestri cruciali sia tirando dalla lunga distanza (4/8 da tre per lui alla fine) che in avvicinamento un canestro. Un vero e proprio rebus, quello rappresentato dal finlandese, a cui la difesa della Dinamo non ha trovato soluzione. E alla fine Nkamhoua ha chiuso da migliore in campo con una prestazione da 28 punti, 5 rimbalzi, 2 assist e una stoppata. L’impressione, poi, è che possa trattarsi della prima uscita di un talento tutto da scoprire e che promette di diventare una presenza fissa negli highlights del campionato.