Introduzione
La lunga attesa è finalmente finita: le 30 squadre della NBA sono pronte a dare il via alla regular season che ci accompagnerà fino alla prossima primavera. Ecco come si presentano le franchigie ai blocchi di partenza, con i quintetti base e il resto della panchina per resistere ad una stagione che si preannuncia come lunghissima e combattutissima. In grassetto sono segnalati i nuovi arrivi nelle squadre
Quello che devi sapere
ATLANTA HAWKS
IL RESTO DEL ROSTER
- Nickeil Alexander-Walker
- Charles Bassey
- N'Faly Dante
- Nikola Đurišić
- Mouhamed Gueye
- Caleb Houstan
- Luke Kennard
- Vít Krejčí
- Eli Ndiaye (TW)
- Asa Newell
- Kristaps Porziņģis
- Jacob Toppin (TW)
- Keaton Wallace (TW)
BOSTON CELTICS
IL RESTO DEL ROSTER
- Chris Boucher
- Luka Garza
- Hugo González
- Ron Harper Jr. (TW)
- Josh Minott
- Baylor Scheierman
- Max Shulga (TW)
- Anfernee Simons
- Jayson Tatum (infortunato)
- Xavier Tillman
- Jordan Walsh
- Amari Williams (TW)
BROOKLYN NETS
IL RESTO DEL ROSTER
- Noah Clowney
- Tyson Etienne (TW)
- Haywood Highsmith
- Tyrese Martin
- Drake Powell
- Ben Saraf
- Day'Ron Sharpe
- Nolan Traoré
- Ziaire Williams
- Jalen Wilson
- Danny Wolf
- E.J. Liddell (TW)
CHARLOTTE HORNETS
IL RESTO DEL ROSTER
- Josh Green
- Tre Mann
- Tidjane Salaün
- KJ Simpson (TW)
- Grant Williams
- Pat Connaughton
- Drew Peterson (TW)
- Mason Plumlee
- Antonio Reeves (TW)
- Collin Sexton
- Ryan Kalkbrenner
- Liam McNeeley
- Sion James
CHICAGO BULLS
IL RESTO DEL ROSTER
- Jevon Carter
- Zach Collins
- Ayo Dosunmu
- Noa Essengue
- Kevin Huerter
- Tre Jones
- Trentyn Flowers (TW)
- Emanuel Miller (TW)
- Lachlan Olbrich (TW)
- Julian Phillips
- Jalen Smith
- Dalen Terry
- Patrick Williams
CLEVELAND CAVALIERS
IL RESTO DEL ROSTER
- Lonzo Ball
- Thomas Bryant
- De'Andre Hunter
- Sam Merrill
- Larry Nance Jr.
- Craig Porter Jr.
- Tyrese Proctor
- Nae'Qwan Tomlin (TW)
- Luke Travers (TW)
- Jaylon Tyson
- Dean Wade
DALLAS MAVERICKS
IL RESTO DEL ROSTER
- Max Christie
- Moussa Cisse (TW)
- Danté Exum
- Daniel Gafford
- Jaden Hardy
- Kyrie Irving (infortunato)
- Miles Kelly (TW)
- Naji Marshall
- Caleb Martin
- Ryan Nembhard (TW)
- Dwight Powell
- P. J. Washington
- Brandon Williams
DENVER NUGGETS
IL RESTO DEL ROSTER
- Tamar Bates (TW)
- Bruce Brown
- Tim Hardaway Jr.
- DaRon Holmes II
- Curtis Jones (TW)
- Spencer Jones
- Zeke Nnaji
- Jalen Pickett
- Julian Strawther
- Hunter Tyson
- Jonas Valančiūnas
- Peyton Watson
DETROIT PISTONS
IL RESTO DEL ROSTER
- Javonte Green
- Ron Holland
- Daniss Jenkins (TW)
- Colby Jones (TW)
- Bobi Klintman
- Chaz Lanier
- Caris LeVert
- Paul Reed
- Duncan Robinson
- Marcus Sasser
- Tolu Smith (TW)
- Isaiah Stewart
GOLDEN STATE WARRIORS
IL RESTO DEL ROSTER
- Buddy Hield
- Trayce Jackson-Davis
- Jonathan Kuminga
- De'Anthony Melton
- Gary Payton II
- Brandin Podziemski
- Quinten Post
- Will Richard
- Jackson Rowe (TW)
- Gui Santos
- Pat Spencer (TW)
- Alex Toohey (TW)
HOUSTON ROCKETS
IL RESTO DEL ROSTER
- Steven Adams
- Clint Capela
- Isaiah Crawford (TW)
- JD Davison (TW)
- Tari Eason
- Dorian Finney-Smith
- Jeff Green
- Kevon Harris (TW)
- Aaron Holiday
- Cameron Matthews
- Josh Okogie
- Jae'Sean Tate
- Fred VanVleet (infortunato)
INDIANA PACERS
IL RESTO DEL ROSTER
- Tony Bradley
- RayJ Dennis (TW)
- Johnny Furphy
- Tyrese Haliburton (infortunato)
- Jay Huff
- Quenton Jackson (TW)
- Kam Jones
- T. J. McConnell
- Taelon Peter (TW)
- Ben Sheppard
- Obi Toppin
- Jarace Walker
- James Wiseman
L.A. CLIPPERS
IL RESTO DEL ROSTER
- Nicolas Batum
- Bradley Beal
- Bogdan Bogdanović
- Kobe Brown
- Cam Christie
- Derrick Jones Jr.
- Brook Lopez
- Jordan Miller (TW)
- Yanic Konan Niederhäuser
- Chris Paul
- Kobe Sanders (TW)
- Jahmyl Telfort (TW)
LOS ANGELES LAKERS
IL RESTO DEL ROSTER
- Jaxson Hayes
- Bronny James
- Maxi Kleber
- Dalton Knecht
- Christian Koloko (TW)
- Jake LaRavia
- Chris Manon (TW)
- Marcus Smart
- Nick Smith Jr. (TW)
- Adou Thiero
- Jarred Vanderbilt
- Gabe Vincent
MEMPHIS GRIZZLIES
IL RESTO DEL ROSTER
- Brandon Clarke
- Cedric Coward
- Zach Edey
- PJ Hall (TW)
- Ty Jerome
- GG Jackson
- John Konchar
- Jock Landale
- Olivier Maxence-Prosper
- Scotty Pippen Jr.
- Javon Small (TW)
- Cam Spencer
- Vince Williams Jr.
MIAMI HEAT
IL RESTO DEL ROSTER
- Simone Fontecchio
- Myron Gardner (TW)
- Vladislav Goldin (TW)
- Kasparas Jakučionis
- Jaime Jaquez Jr.
- Keshad Johnson
- Pelle Larsson
- Davion Mitchell
- Terry Rozier
- Dru Smith
- Kel'el Ware
- Jahmir Young (TW)
MILWAUKEE BUCKS
IL RESTO DEL ROSTER
- Alex Antetokounmpo (TW)
- Thanasis Antetokounmpo
- Cole Anthony
- Amir Coffey
- A.J. Green
- Gary Harris
- Andre Jackson Jr.
- Pete Nance (TW)
- Bobby Portis
- Taurean Prince
- Ryan Rollins
- Mark Sears (TW)
- Jericho Sims
MINNESOTA TIMBERWOLVES
IL RESTO DEL ROSTER
- Joan Beringer
- Jaylen Clark
- Rob Dillingham
- Donte DiVincenzo
- Enrique Freeman (TW)
- Joe Ingles
- Johnny Juzang
- Leonard Miller
- Tristen Newton (TW)
- Naz Reid
- Terrence Shannon Jr.
- Rocco Zikarsky (TW)
NEW ORLEANS PELICANS
IL RESTO DEL ROSTER
- Trey Alexander (TW)
- Jose Alvarado
- Saddiq Bey
- Hunter Dickinson (TW)
- Jeremiah Fears
- Jordan Hawkins
- Kevon Looney
- Karlo Matković
- Bryce McGowens (TW)
- Micah Peavy
- Jordan Poole
- Derik Queen
- Jaden Springer
NEW YORK KNICKS
IL RESTO DEL ROSTER
- Jordan Clarkson
- Pacôme Dadiet
- Mohamed Diawara
- Tosan Evbuomwan (TW)
- Josh Hart
- Ariel Hukporti
- Trey Jemison (TW)
- Tyler Kolek
- Miles McBride
- Kevin McCullar Jr. (TW)
- Matt Ryan
- Landry Shamet
- Guerschon Yabusele
OKLAHOMA CITY THUNDER
IL RESTO DEL ROSTER
- Brooks Barnhizer (TW)
- Branden Carlson (TW)
- Alex Caruso
- Ousmane Dieng
- Isaiah Joe
- Ajay Mitchell
- Thomas Sorber (infortunato)
- Nikola Topić
- Cason Wallace
- Aaron Wiggins
- Jaylin Williams
- Kenrich Williams
- Chris Youngblood (TW)
ORLANDO MAGIC
IL RESTO DEL ROSTER
- Goga Bitadze
- Anthony Black
- Jamal Cain (TW)
- Colin Castleton
- Tristan da Silva
- Jett Howard
- Jonathan Isaac
- Tyus Jones
- Noah Penda
- Jase Richardson
- Orlando Robinson (TW)
- Moritz Wagner
PHILADELPHIA 76ERS
IL RESTO DEL ROSTER
- Dominick Barlow (TW)
- Adem Bona
- Johni Broome
- Andre Drummond
- Justin Edwards
- Eric Gordon
- Quentin Grimes
- Malcolm Hill
- Kyle Lowry
- Jared McCain
- Hunter Sallis (TW)
- Jabari Walker (TW)
- Trendon Watford
PHOENIX SUNS
IL RESTO DEL ROSTER
- Grayson Allen
- Koby Brea (TW)
- Rasheer Fleming
- Collin Gillespie
- Jordan Goodwin
- Nigel Hayes-Davis
- C. J. Huntley (TW)
- Oso Ighodaro
- Isaiah Livers (TW)
- Khaman Maluach
- Royce O'Neale
- Nick Richards
PORTLAND TRAIL BLAZERS
IL RESTO DEL ROSTER
- Sidy Cissoko (TW)
- Jerami Grant
- Scoot Henderson
- Damian Lillard (infortunato)
- Caleb Love (TW)
- Kris Murray
- Duop Reath
- Rayan Rupert
- Matisse Thybulle
- Robert Williams III
- Blake Wesley
- Yang Hansen
SACRAMENTO KINGS
IL RESTO DEL ROSTER
- Dylan Cardwell (TW)
- Devin Carter
- Russell Westbrook
- Nique Clifford
- Keon Ellis
- Drew Eubanks
- Isaac Jones
- Doug McDermott
- Malik Monk
- Daeqwon Plowden (TW)
- Maxime Raynaud
- Dario Šarić
- Isaiah Stevens (TW)
SAN ANTONIO SPURS
IL RESTO DEL ROSTER
- Bismack Biyombo
- Carter Bryant
- Julian Champagnie
- Dylan Harper
- Harrison Ingram (TW)
- Keldon Johnson
- David Jones García (TW)
- Luke Kornet
- Jordan McLaughlin
- Riley Minix (TW)
- Kelly Olynyk
- Jeremy Sochan
- Lindy Waters III
TORONTO RAPTORS
IL RESTO DEL ROSTER
- Ochai Agbaji
- Jamison Battle
- Gradey Dick
- Chucky Hepburn (TW)
- A.J. Lawson
- Sandro Mamukelashvili
- Alijah Martin (TW)
- Jonathan Mogbo
- Collin Murray-Boyles
- Jamal Shead
- Garrett Temple
- Ja'Kobe Walter
UTAH JAZZ
IL RESTO DEL ROSTER
- Kyle Anderson
- Walter Clayton Jr.
- Isaiah Collier
- Kyle Filipowski
- Elijah Harkless (TW)
- Taylor Hendricks
- Kevin Love
- Sviatoslav Mykhailiuk
- Georges Niang
- Jusuf Nurkić
- Brice Sensabaugh
- John Tonje (TW)
- Oscar Tshiebwe (TW)
WASHINGTON WIZARDS
IL RESTO DEL ROSTER
- Marvin Bagley III
- Malaki Branham
- Justin Champagnie
- Sharife Cooper (TW)
- Kyshawn George
- Anthony Gill
- AJ Johnson
- Tre Johnson
- Corey Kispert
- Will Riley
- Tristan Vukčević (TW)
- Jamir Watkins (TW)
- Cam Whitmore