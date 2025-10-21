Esplora tutte le offerte Sky
NBA al via: i quintetti e i roster di tutte le 30 squadre

Basket

Introduzione

La lunga attesa è finalmente finita: le 30 squadre della NBA sono pronte a dare il via alla regular season che ci accompagnerà fino alla prossima primavera. Ecco come si presentano le franchigie ai blocchi di partenza, con i quintetti base e il resto della panchina per resistere ad una stagione che si preannuncia come lunghissima e combattutissima. In grassetto sono segnalati i nuovi arrivi nelle squadre

 

SI RIPARTE CON OKC-HOUSTON SU SKY SPORT BASKET: 8 PARTITE IN 5 GIORNI!

Quello che devi sapere

ATLANTA HAWKS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Nickeil Alexander-Walker   
  • Charles Bassey       
  • N'Faly Dante
  • Nikola Đurišić
  • Mouhamed Gueye   
  • Caleb Houstan         
  • Luke Kennard          
  • Vít Krejčí       
  • Eli Ndiaye (TW)       
  • Asa Newell   
  • Kristaps Porziņģis    
  • Jacob Toppin (TW)  
  • Keaton Wallace (TW)      

ATLANTA HAWKS
1/30

 BOSTON CELTICS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Chris Boucher          
  • Luka Garza   
  • Hugo González        
  • Ron Harper Jr. (TW)        
  • Josh Minott   
  • Baylor Scheierman  
  • Max Shulga (TW)    
  • Anfernee Simons     
  • Jayson Tatum (infortunato)
  • Xavier Tillman          
  • Jordan Walsh
  • Amari Williams (TW)

 BOSTON CELTICS
2/30
  BROOKLYN NETS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Noah Clowney         
  • Tyson Etienne (TW)
  • Haywood Highsmith
  • Tyrese Martin
  • Drake Powell
  • Ben Saraf      
  • Day'Ron Sharpe      
  • Nolan Traoré
  • Ziaire Williams         
  • Jalen Wilson 
  • Danny Wolf   
  • E.J. Liddell (TW)     

  BROOKLYN NETS
3/30

CHARLOTTE HORNETS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Josh Green
  • Tre Mann      
  • Tidjane Salaün         
  • KJ Simpson (TW)    
  • Grant Williams
  • Pat Connaughton    
  • Drew Peterson (TW)
  • Mason Plumlee        
  • Antonio Reeves (TW)          
  • Collin Sexton
  • Ryan Kalkbrenner    
  • Liam McNeeley        
  • Sion James   

CHARLOTTE HORNETS
4/30
CHICAGO BULLS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Jevon Carter  
  • Zach Collins  
  • Ayo Dosunmu
  • Noa Essengue
  • Kevin Huerter
  • Tre Jones       
  • Trentyn Flowers (TW)          
  • Emanuel Miller (TW)
  • Lachlan Olbrich (TW)          
  • Julian Phillips
  • Jalen Smith    
  • Dalen Terry   
  • Patrick Williams     

CHICAGO BULLS
5/30

CLEVELAND CAVALIERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Lonzo Ball     
  • Thomas Bryant          
  • De'Andre Hunter       
  • Sam Merrill   
  • Larry Nance Jr.         
  • Craig Porter Jr.          
  • Tyrese Proctor                   
  • Nae'Qwan Tomlin (TW)
  • Luke Travers (TW)   
  • Jaylon Tyson 
  • Dean Wade    

CLEVELAND CAVALIERS
6/30
DALLAS MAVERICKS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Max Christie 
  • Moussa Cisse (TW)
  • Danté Exum  
  • Daniel Gafford          
  • Jaden Hardy 
  • Kyrie Irving (infortunato)
  • Miles Kelly (TW)              
  • Naji Marshall
  • Caleb Martin 
  • Ryan Nembhard (TW)         
  • Dwight Powell          
  • P. J. Washington     
  • Brandon Williams   

DALLAS MAVERICKS
7/30

DENVER NUGGETS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Tamar Bates (TW)   
  • Bruce Brown 
  • Tim Hardaway Jr.    
  • DaRon Holmes II     
  • Curtis Jones (TW)   
  • Spencer Jones
  • Zeke Nnaji    
  • Jalen Pickett 
  • Julian Strawther       
  • Hunter Tyson
  • Jonas Valančiūnas  
  • Peyton Watson       

DENVER NUGGETS
8/30
DETROIT PISTONS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Javonte Green         
  • Ron Holland  
  • Daniss Jenkins (TW)
  • Colby Jones (TW)    
  • Bobi Klintman           
  • Chaz Lanier              
  • Caris LeVert             
  • Paul Reed     
  • Duncan Robinson    
  • Marcus Sasser         
  • Tolu Smith (TW)      
  • Isaiah Stewart          

DETROIT PISTONS
9/30

GOLDEN STATE WARRIORS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Buddy Hield  
  • Trayce Jackson-Davis         
  • Jonathan Kuminga  
  • De'Anthony Melton  
  • Gary Payton II          
  • Brandin Podziemski
  • Quinten Post
  • Will Richard  
  • Jackson Rowe (TW)
  • Gui Santos    
  • Pat Spencer (TW)    
  • Alex Toohey (TW)  

GOLDEN STATE WARRIORS
10/30
 HOUSTON ROCKETS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Steven Adams         
  • Clint Capela  
  • Isaiah Crawford (TW)          
  • JD Davison (TW)     
  • Tari Eason    
  • Dorian Finney-Smith
  • Jeff Green     
  • Kevon Harris (TW)   
  • Aaron Holiday          
  • Cameron Matthews 
  • Josh Okogie 
  • Jae'Sean Tate          
  • Fred VanVleet (infortunato)

 HOUSTON ROCKETS
11/30

INDIANA PACERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Tony Bradley
  • RayJ Dennis (TW)   
  • Johnny Furphy         
  • Tyrese Haliburton (infortunato)
  • Jay Huff         
  • Quenton Jackson (TW)       
  • Kam Jones   
  • T. J. McConnell        
  • Taelon Peter (TW)   
  • Ben Sheppard          
  • Obi Toppin    
  • Jarace Walker          
  • James Wiseman         

INDIANA PACERS
12/30
L.A. CLIPPERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Nicolas Batum          
  • Bradley Beal 
  • Bogdan Bogdanović
  • Kobe Brown  
  • Cam Christie
  • Derrick Jones Jr.      
  • Brook Lopez 
  • Jordan Miller (TW)   
  • Yanic Konan Niederhäuser
  • Chris Paul     
  • Kobe Sanders (TW)
  • Jahmyl Telfort (TW)         

L.A. CLIPPERS
13/30

LOS ANGELES LAKERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Jaxson Hayes 
  • Bronny James
  • Maxi Kleber  
  • Dalton Knecht
  • Christian Koloko (TW)         
  • Jake LaRavia 
  • Chris Manon (TW)
  • Marcus Smart
  • Nick Smith Jr. (TW) 
  • Adou Thiero  
  • Jarred Vanderbilt      
  • Gabe Vincent 

LOS ANGELES LAKERS
14/30
MEMPHIS GRIZZLIES

IL RESTO DEL ROSTER

  • Brandon Clarke        
  • Cedric Coward         
  • Zach Edey    
  • PJ Hall (TW) 
  • Ty Jerome
  • GG Jackson  
  • John Konchar           
  • Jock Landale
  • Olivier Maxence-Prosper
  • Scotty Pippen Jr.     
  • Javon Small (TW)    
  • Cam Spencer
  • Vince Williams Jr.    

MEMPHIS GRIZZLIES
15/30

MIAMI HEAT

IL RESTO DEL ROSTER

  • Simone Fontecchio 
  • Myron Gardner (TW)           
  • Vladislav Goldin (TW)         
  • Kasparas Jakučionis
  • Jaime Jaquez Jr.     
  • Keshad Johnson      
  • Pelle Larsson
  • Davion Mitchell        
  • Terry Rozier  
  • Dru Smith
  • Kel'el Ware 
  • Jahmir Young (TW)

MIAMI HEAT
16/30
MILWAUKEE BUCKS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Alex Antetokounmpo (TW)
  • Thanasis Antetokounmpo   
  • Cole Anthony
  • Amir Coffey   
  • A.J. Green   
  • Gary Harris   
  • Andre Jackson Jr.    
  • Pete Nance (TW)     
  • Bobby Portis 
  • Taurean Prince        
  • Ryan Rollins
  • Mark Sears (TW)     
  • Jericho Sims 

MILWAUKEE BUCKS
17/30

MINNESOTA TIMBERWOLVES

IL RESTO DEL ROSTER

  • Joan Beringer
  • Jaylen Clark   
  • Rob Dillingham        
  • Donte DiVincenzo    
  • Enrique Freeman (TW)         
  • Joe Ingles
  • Johnny Juzang           
  • Leonard Miller          
  • Tristen Newton (TW)
  • Naz Reid        
  • Terrence Shannon Jr.
  • Rocco Zikarsky (TW)

MINNESOTA TIMBERWOLVES
18/30
NEW ORLEANS PELICANS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Trey Alexander (TW)
  • Jose Alvarado
  • Saddiq Bey
  • Hunter Dickinson (TW)        
  • Jeremiah Fears          
  • Jordan Hawkins        
  • Kevon Looney          
  • Karlo Matković         
  • Bryce McGowens (TW)
  • Micah Peavy  
  • Jordan Poole  
  • Derik Queen
  • Jaden Springer        

NEW ORLEANS PELICANS
19/30

NEW YORK KNICKS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Jordan Clarkson        
  • Pacôme Dadiet          
  • Mohamed Diawara    
  • Tosan Evbuomwan (TW)     
  • Josh Hart       
  • Ariel Hukporti           
  • Trey Jemison (TW)   
  • Tyler Kolek   
  • Miles McBride          
  • Kevin McCullar Jr. (TW)     
  • Matt Ryan      
  • Landry Shamet          
  • Guerschon Yabusele 

NEW YORK KNICKS
20/30
OKLAHOMA CITY THUNDER

IL RESTO DEL ROSTER

  • Brooks Barnhizer (TW)        
  • Branden Carlson (TW)         
  • Alex Caruso
  • Ousmane Dieng        
  • Isaiah Joe       
  • Ajay Mitchell
  • Thomas Sorber (infortunato)
  • Nikola Topić
  • Cason Wallace          
  • Aaron Wiggins          
  • Jaylin Williams         
  • Kenrich Williams
  • Chris Youngblood (TW)

OKLAHOMA CITY THUNDER
21/30

ORLANDO MAGIC

IL RESTO DEL ROSTER

  • Goga Bitadze 
  • Anthony Black          
  • Jamal Cain (TW)       
  • Colin Castleton         
  • Tristan da Silva         
  • Jett Howard   
  • Jonathan Isaac
  • Tyus Jones     
  • Noah Penda   
  • Jase Richardson        
  • Orlando Robinson (TW)       
  • Moritz Wagner

ORLANDO MAGIC
22/30
PHILADELPHIA 76ERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Dominick Barlow (TW)        
  • Adem Bona   
  • Johni Broome
  • Andre Drummond     
  • Justin Edwards          
  • Eric Gordon   
  • Quentin Grimes         
  • Malcolm Hill 
  • Kyle Lowry   
  • Jared McCain
  • Hunter Sallis (TW)   
  • Jabari Walker (TW)  
  • Trendon Watford      

PHILADELPHIA 76ERS
23/30

PHOENIX SUNS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Grayson Allen
  • Koby Brea (TW)       
  • Rasheer Fleming       
  • Collin Gillespie
  • Jordan Goodwin        
  • Nigel Hayes-Davis    
  • C. J. Huntley (TW)   
  • Oso Ighodaro 
  • Isaiah Livers (TW)    
  • Khaman Maluach      
  • Royce O'Neale          
  • Nick Richards

PHOENIX SUNS
24/30
PORTLAND TRAIL BLAZERS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Sidy Cissoko (TW)   
  • Jerami Grant  
  • Scoot Henderson       
  • Damian Lillard (infortunato)
  • Caleb Love (TW)      
  • Kris Murray   
  • Duop Reath   
  • Rayan Rupert 
  • Matisse Thybulle      
  • Robert Williams III   
  • Blake Wesley
  • Yang Hansen 

PORTLAND TRAIL BLAZERS
25/30

SACRAMENTO KINGS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Dylan Cardwell (TW)
  • Devin Carter  
  • Russell Westbrook
  • Nique Clifford           
  • Keon Ellis      
  • Drew Eubanks           
  • Isaac Jones     
  • Doug McDermott      
  • Malik Monk   
  • Daeqwon Plowden (TW)
  • Maxime Raynaud      
  • Dario Šarić    
  • Isaiah Stevens (TW) 

SACRAMENTO KINGS
26/30
SAN ANTONIO SPURS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Bismack Biyombo    
  • Carter Bryant 
  • Julian Champagnie    
  • Dylan Harper
  • Harrison Ingram (TW)          
  • Keldon Johnson        
  • David Jones García (TW)     
  • Luke Kornet  
  • Jordan McLaughlin   
  • Riley Minix (TW)
  • Kelly Olynyk 
  • Jeremy Sochan          
  • Lindy Waters III       

SAN ANTONIO SPURS
27/30

TORONTO RAPTORS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Ochai Agbaji 
  • Jamison Battle           
  • Gradey Dick  
  • Chucky Hepburn (TW)         
  • A.J. Lawson  
  • Sandro Mamukelashvili        
  • Alijah Martin (TW)   
  • Jonathan Mogbo        
  • Collin Murray-Boyles           
  • Jamal Shead   
  • Garrett Temple          
  • Ja'Kobe Walter          

TORONTO RAPTORS
28/30
UTAH JAZZ

IL RESTO DEL ROSTER

  • Kyle Anderson          
  • Walter Clayton Jr.     
  • Isaiah Collier 
  • Kyle Filipowski                    
  • Elijah Harkless (TW)
  • Taylor Hendricks      
  • Kevin Love    
  • Sviatoslav Mykhailiuk          
  • Georges Niang          
  • Jusuf Nurkić  
  • Brice Sensabaugh      
  • John Tonje (TW)       
  • Oscar Tshiebwe (TW)      

UTAH JAZZ
29/30

WASHINGTON WIZARDS

IL RESTO DEL ROSTER

  • Marvin Bagley III     
  • Malaki Branham       
  • Justin Champagnie    
  • Sharife Cooper (TW)
  • Kyshawn George      
  • Anthony Gill 
  • AJ Johnson    
  • Tre Johnson   
  • Corey Kispert
  • Will Riley
  • Tristan Vukčević (TW)         
  • Jamir Watkins (TW)
  • Cam Whitmore        

WASHINGTON WIZARDS
30/30
