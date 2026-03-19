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l'analisi

Italbasket femminile e il pass ai Mondiali: nelle pieghe di un'altra impresa italiana

Geri De Rosa
©Getty

L'Italia è una Squadra con la S maisucola: dal 1994, ultima qualificazione, è passata un'epoca. E ora siamo tra le formazioni veramente da battere. In cosa è riuscito il Ct Capobianco

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