L'ItalBasket comincia la terza finestra di qualificazione ai Mondiali del 2027 affrontando l’Islanda, con cui la nazionale ha perso la prima gara a novembre di 5 lunghezze. Appuntamento alle 21.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studio prepartita dalle 21.15 con Giulia Cicchinè, Matteo Soragna e Geri De Rosa

Dopo le due vittorie in amichevole contro Croazia e Slovenia, è tempo di fare sul serio per l’Italia del basket . La squadra allenata ad interim da coach Ramondino vola a Reykjavik per affrontare l’Islanda nel primo dei due match della terza "finestra" di qualificazione al Mondiale 2027 . Palla a due alle ore 21.45 italiane (le 19.45 locali) in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studio prepartita dalle 21.15 con Giulia Cicchinè, Matteo Soragna e Geri De Rosa.

La nazionale aveva perso lo scorso novembre in casa per 76-81 contro l’Islanda, ma ha poi vinto le successive tre gare portandosi in testa al gruppo D con 7 punti. Vincere anche questa partita però permetterebbe alla squadra di affrontare ancora meglio l’ultimo appuntamento del girone, previsto per domenica alle 20 alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania, e anche la seconda fase delle qualificazioni in cui contano i risultati della prima. La squadra è partita per Reykjavik con 14 giocatori, visto che Davide Casarin ha lasciato il gruppo a seguito della riacutizzazione della tendinopatia al ginocchio destro. Coach Ramondino ha scelto i 12 che scenderanno in campo al Laugardalsholl di Reykjavik: non faranno parte dal roster Luca Severini e Luca Vincini.