Con l'incredibile vittoria ai danni della Lituania, l’ItalBasket avanza al secondo turno di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2027 con un record di 5 vittorie e 1 sconfitta che ci posiziona già nelle prime posizioni del gruppo J. I punti ottenuti contro Islanda e Lituania infatti contano anche nella seconda fase: ecco come la cominceranno gli azzurri e quando torneranno in onda su Sky

La vittoria dell'Italia ai danni della Lituania rimontando 13 punti di svantaggio a 5 minuti dalla fine rischia di pesare tantissimo nella corsa alle qualificazioni ai prossimo Mondiali di Qatar 2027 . Con il successo alla Virtus Arena infatti gli azzurri si sono assicurati il primo posto nel gruppo D con 11 punti complessivi , frutto di un record di 5 vittorie e una sola sconfitta , davanti ai 9 di Lituania e Islanda, entrambe con un record di 3-3.

Un risultato pesantissimo visto che i punti guadagnati nel primo gruppo conteranno anche nel secondo gruppo , nel quale Italia, Lituania e Islanda si uniranno alle tre squadre qualificate dal gruppo C , che vedrà avanzare Turchia, Serbia e Bosnia per formare il gruppo J. Da questo secondo gruppo si qualificheranno le prime tre : analizziamo la situazione, presupponendo le vittorie di Turchia e Serbia nelle ultime partite del gruppo C ( Serbia-Bosnia sarà in diretta lunedì 6 luglio alle 20 su Sky Sport Basket e NOW ).

La situazione dell'ItalBasket

L’Italia di coach Banchi non dovrà incrociare più Lituania e Islanda, ma dovrà affrontare altre sei gare di qualificazione contro Turchia, Serbia e Bosnia, sia in casa che in trasferta. Con tre successi sarà quasi del tutto sicura di qualificarsi ai Mondiali, visto che sia la Lituania che l’Islanda avrebbero bisogno di vincere tutte le loro sei partite per scavalcarci in classifica. Per questo il successo di Bologna contro la Lituania fa tutta la differenza, dando di fatto agli azzurri tre gare di vantaggio (due in classifica e una per gli scontri diretti a favore in caso di arrivo a pari-record) nei confronti della Lituania, l’avversaria più credibile per minacciare la qualificazione ai Mondiali dell’Italia.