Il termine "leggenda vivente" è spesso abusato, ma non c’è altro modo di definire Sergio Llull. Alla soglia dei 39 anni che compirà a metà novembre, la guardia spagnola ha deciso di prolungare la sua infinita carriera di un altro anno, firmando un nuovo accordo fino al 30 giugno 2027 con il Real Madrid. Per Llull sarà la 21^ stagione in carriera, tutte con la maglia della Casa Blanca, e quando giocherà in Eurolega farà la sua 20^ apparizione nella massima competizione europea, un record mai toccato da nessuno nella storia. Lo scorso anno Llull ha aiutato la squadra a raggiungere la finale, poi persa contro l’Olympiacos, senza riuscire a conquistare quella che sarebbe stata la sua quarta Eurolega della carriera dopo quelle del 2015, 2018 e 2023, quest’ultima decisa proprio da un suo canestro per la vittoria. Llull detiene già i primati per partite disputate in Eurolega (487) e triple segnate (712), nonché settimo per punti (4.340) e sesto per assist (1.540).