ItalBasket, i convocati per Bosnia e Serbia

In vista delle sfide contro Bosnia Erzegovina e Serbia, l'Italia ha comunicato i 16 giocatori convocati dal Ct Banchi. Le due gare sono valide per la qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 e saranno visibili in diretta su Sky Sport e Now. Tutte le scelte, gli impegni e la classifica parziale dell'ItalBasket: tornano Fontecchio, Melli e Thompson

Dopo le vittorie contro Islanda e Lituania, il percorso dell'Italia di basket nelle qualificazioni per i Mondiali 2027 continua. Ad agosto gli Azzurri dovranno sfidare Bosnia Erzegovina e Serbia (match visibili su Sky Sport e Now) e in vista di queste due importanti partite la Fip, Federazione Italiana Pallacanestro, ha comunicato la lista dei convocati scelta dal Ct Luca Banchi. A partire dal 10 agosto al Training Campo di Folgaria si ritroveranno Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Sal Niang, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Nicola Akele, Alessandro Pajola e John Petrucelli, e poi il 14 agosto li raggiungeranno anche Nico Mannion, Stefano Tonut, Niccolò Melli, Simone Fontecchio, Darius Thompson, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci e Giovanni Emejuru. Inoltre, lo staff tecnico ha invitato a partecipare agli allenamenti dall'8 al 14 agosto anche Alfredo Boglio, Stefano Conte, Matteo Gherardini, Marco Restelli, Riccardo Salvioni, Willis Tio Tiagande, Lorenzo Vanin e Mauro Zacchigna. Prima del doppio impegno per la qualificazione ai Mondiali, l'Italia parteciperà anche alla Trentino Basket Cup, che quest'anno vedrà gli Azzurri sfidare l'Estonia sabato 22 agosto.