ItalBasket, i convocati per Bosnia e Serbia

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ItalBasket, i convocati per le qualificazioni Mondiali con Bosnia e Serbia

QUAL. mondiali

In vista delle sfide contro Bosnia Erzegovina e Serbia, l'Italia ha comunicato i 16 giocatori convocati dal Ct Banchi. Le due gare sono valide per la qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 e saranno visibili in diretta su Sky Sport e Now. Tutte le scelte, gli impegni e la classifica parziale dell'ItalBasket: tornano Fontecchio, Melli e Thompson

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Dopo le vittorie contro Islanda e Lituania, il percorso dell'Italia di basket nelle qualificazioni per i Mondiali 2027 continua. Ad agosto gli Azzurri dovranno sfidare Bosnia Erzegovina e Serbia (match visibili su Sky Sport e Now) e in vista di queste due importanti partite la Fip, Federazione Italiana Pallacanestro, ha comunicato la lista dei convocati scelta dal Ct Luca Banchi. A partire dal 10 agosto al Training Campo di Folgaria si ritroveranno Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Sal Niang, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Nicola Akele, Alessandro Pajola e John Petrucelli, e poi il 14 agosto li raggiungeranno anche Nico Mannion, Stefano Tonut, Niccolò Melli, Simone Fontecchio, Darius Thompson, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci e Giovanni Emejuru. Inoltre, lo staff tecnico ha invitato a partecipare agli allenamenti dall'8 al 14 agosto anche Alfredo Boglio, Stefano Conte, Matteo Gherardini, Marco Restelli, Riccardo Salvioni, Willis Tio Tiagande, Lorenzo Vanin e Mauro Zacchigna. Prima del doppio impegno per la qualificazione ai Mondiali, l'Italia parteciperà anche alla Trentino Basket Cup, che quest'anno vedrà gli Azzurri sfidare l'Estonia sabato 22 agosto.

Atleti invitati al training camp di Folgaria

Italbasket, i prossimi impegni

  • Trentino Basket Cup: 22 agosto, ore 19.30, BTS Arena di Trento (live su Sky Sport)
  • Bosnia Erzegovina-Italia: 28 agosto, ore 20.00 (live su Sky Sport e Now)
  • Italia-Serbia: 31 agosto, ore 19.30, Vitrifrigo Arena di Pesaro (live su Sky Sport e Now)

La classifica parziale del gruppo J

Nelle prossime sei partite, l'Italia dovrà affrontare Turchia, Serbia e Bosnia, sia in casa che in trasferta. In attesa dei risultati dei prossimi incontri, questa è la classifica del gruppo J:

  1. Turchia 12 punti (6-0)
  2. ITALIA 11 punti (5-1)
  3. Serbia 10 punti (4-2)
  4. Lituania 9 punti (3-3)
  5. Islanda 9 punti (3-3)
  6. Bosnia 8 punti (2-4)

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