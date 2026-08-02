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Italia-Slovenia agli Europei U18 di basket: la finale sarà LIVE su Sky

La finale su sky

La finale dell'Europeo U18 alla Bts Arena di Trento tra Italia e Slovenia verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket con telecronaca di Geri De Rosa e il commento tecnico di Matteo Soragna). Gli Azzurri di coach Mario Sodini tornano a giocarsi la medaglia d'oro degli Europei dopo 34 anni per questa categoria. Appuntamento alle 20:30

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La finale dell'Europeo U18 di basket sarà in diretta su Sky. L’atto finale dello torneo continentale di categoria, che vedrà Italia e Slovenia affrontarsi a partire dalle 20:30, andrà in scena alla Bts Arena di Trento e sarà trasmesso live su Sky Sport Basket (canale 205) con la telecronaca di Geri De Rosa e il commento tecnico di Matteo Soragna. A sfidarsi dunque gli Azzurrini di coach Marco Sodini, capaci di ritornare a giocarsi la medaglia d'oro all'Europeo di categoria 34 anni dopo l'ultima volta, e la Slovenia del futuro prospetto Nba al Draft 2027 Stefan Joksimovic, esterno classe 2008 in forza al Baskonia di Paolo Galbiati e fresco Mvp all'adidas Eurocamp di Treviso. Palla a due alle 20.30, con Cheick Niang e compagni e proveranno a scrivere una pagina di storia del basket giovanile italiano (visto che l'unico successo continentale azzurro per la categoria U18 risale all'edizione del 1990). 

Mondiali femminili a settembre su Sky Sport

Le emozioni dell'Italia del basket non finiscono con l'Under 18. Dal 4 al 13 settembre si terranno infatti i Mondiali di basket a Berlino e le azzurre di coach Capobianco tornano alla competizione iridata per la prima volta dal 1994. Cecilia Zandalasini e compagne sono state inserite nel gruppo D insieme a Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca. Tutte le partite saranno in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW con studi pre e post partita e interviste alle protagonista a Berlino.

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