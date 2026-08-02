La finale dell'Europeo U18 di basket sarà in diretta su Sky. L’atto finale dello torneo continentale di categoria, che vedrà Italia e Slovenia affrontarsi a partire dalle 20:30, andrà in scena alla Bts Arena di Trento e sarà trasmesso live su Sky Sport Basket (canale 205) con la telecronaca di Geri De Rosa e il commento tecnico di Matteo Soragna. A sfidarsi dunque gli Azzurrini di coach Marco Sodini, capaci di ritornare a giocarsi la medaglia d'oro all'Europeo di categoria 34 anni dopo l'ultima volta, e la Slovenia del futuro prospetto Nba al Draft 2027 Stefan Joksimovic, esterno classe 2008 in forza al Baskonia di Paolo Galbiati e fresco Mvp all'adidas Eurocamp di Treviso. Palla a due alle 20.30, con Cheick Niang e compagni e proveranno a scrivere una pagina di storia del basket giovanile italiano (visto che l'unico successo continentale azzurro per la categoria U18 risale all'edizione del 1990).