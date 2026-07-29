Eurocup, ufficiale il calendario 2026-27: tutte le gare delle sei italiane

Introduzione
L’Eurocup ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-27, da seguire sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Saranno sei le squadre italiane impegnate nella seconda competizione europea, a partire dalle due squadre di Roma (Maxima e Basketball) insieme a Napoli, Venezia, Trento e Tortona. Di seguito tutti gli appuntamenti delle squadre italiane in Europa
Quello che devi sapere
Il calendario di Tortona (Gruppo A)
- 29 settembre: Riga-Tortona
- 7 ottobre: Tortona-Le Mans
- 14 ottobre: Aris Salonicco-Tortona
- 21 ottobre: Tortona-San Pablo Burgos
- 28 ottobre: Tortona-Rostock
- 4 novembre: Olimpia Lubiana-Tortona
- 11 novembre: Tortona-Hapoel Gerusalemme
- 18 novembre: Tortona-Riga
- 8 dicembre: Le Mans-Tortona
- 15 dicembre: Tortona-Aris Salonicco
- 22 dicembre: San Pablo Burgos-Tortona
- 29 dicembre: Rostock-Tortona
- 6 gennaio: Tortona-Olimpia Lubiana
- 13 gennaio: Hapoel Gerusalemme-Tortona
Il calendario di Maxima Roma (Gruppo B)
- 30 settembre: Maxima Roma-Cluj
- 6 ottobre: Ankara-Maxima Roma
- 14 ottobre: Tenerife-Maxima Roma
- 21 ottobre: Maxima Roma-Venezia
- 28 ottobre: Siauliai-Maxima Roma
- 4 novembre: Maxima Roma-London
- 12 novembre: Frankfurt-Maxima Roma
- 18 novembre: Cluj-Maxima Roma
- 9 dicembre: Maxima Roma-Ankara
- 16 dicembre: Maxima Roma-Tenerife
- 23 dicembre: Venezia-Maxima Roma
- 29 dicembre: Maxima Roma-Siauliai
- 5 gennaio: London-Maxima Roma
- 12 gennaio: Maxima Roma-Frankfurt
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Il calendario di Venezia (Gruppo B)
- 29 settembre: Venezia-Frankfurt
- 7 ottobre: Cluj-Venezia
- 14 ottobre: Venezia-Ankara
- 21 ottobre: Maxima Roma-Venezia
- 28 ottobre: Tenerife-Venezia
- 4 novembre: Venezia-Siauliai
- 10 novembre: London-Venezia
- 18 novembre: Frankfurt-Venezia
- 9 dicembre: Venezia-Cluj
- 16 dicembre: Ankara-Venezia
- 23 dicembre: Venezia-Maxima Roma
- 29 dicembre: Venezia-Tenerife
- 6 gennaio: Siauliai-Venezia
- 12 gennaio: Venezia-London
Il calendario di Napoli (Gruppo C)
- 30 settembre: Napoli-Bourg en Bresse
- 6 ottobre: Buducnost-Napoli
- 14 ottobre: Wroclaw-Napoli
- 20 ottobre: Napoli-Tofas Bursa
- 28 ottobre: Klaipeda-Napoli
- 3 novembre: Napoli-Trento
- 11 novembre: Chemnitz-Napoli
- 18 novembre: Bourg En Bresse-Napoli
- 8 dicembre: Napoli-Buducnost
- 16 dicembre: Napoli-Wroclaw
- 23 dicembre: Tofas Bursa-Napoli
- 30 dicembre: Napoli-Klaipeda
- 5 gennaio: Trento-Napoli
- 13 gennaio: Napoli-Chemnitz
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Il calendario di Trento (Gruppo C)
- 29 settembre: Klaipeda-Trento
- 6 ottobre: Trento-Wroclaw
- 13 ottobre: Trento-Chemnitz
- 21 ottobre: Bourg En Bresse-Trento
- 27 ottobre: Trento-Buducnost
- 3 novembre: Napoli-Trento
- 10 novembre: Trento-Tofas Bursa
- 18 novembre: Trento-Klaipeda
- 9 dicembre: Wroclaw-Trento
- 16 dicembre: Chemnitz-Trento
- 22 dicembre: Trento-Bourg En Bresse
- 29 dicembre: Buducnost-Trento
- 5 gennaio: Trento-Napoli
- 12 gennaio: Tofas Bursa-Trento
Il calendario di Roma Basketball (Gruppo D)
- 30 settembre: Bahcesehir-Roma Basketball
- 7 ottobre: Roma Basketball-Panevezys
- 13 ottobre: Roma Basketball-Botevgrad
- 20 ottobre: Manresa-Roma Basketball
- 27 ottobre: Roma Basketball-Monaco
- 3 novembre: Paok Salonicco-Roma Basketball
- 11 novembre: Roma Basketball-Ulm
- 17 novembre: Roma Basketball-Bahcesehir
- 9 dicembre: Panevezys-Roma Basketball
- 15 dicembre: Botevgrad-Roma Basketball
- 22 dicembre: Roma Basketball-Manresa
- 30 dicembre: Monaco-Roma Basketball
- 6 gennaio: Roma Basketball-Paok Salonicco
- 13 gennaio: Ulm-Roma Basketball
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Il formato della competizione
La stagione 2026-27 vede un nuovo formato per l’Eurocup, con 32 squadre divise in quattro gruppi da 8. Le prime quattro di ciascun gruppo avanzano alla post-season, con ottavi, quarti, semifinali e finali con serie al meglio delle tre gare a partire da febbraio.
- Dal 29 settembre al 13 gennaio: regular season
- Dal 2 febbraio al 12 febbraio: ottavi di finale
- Dal 9 marzo al 19 marzo: quarti di finale
- Dal 31 marzo al 9 aprile: semifinali
- Finali: gara-1 il 21 aprile, gara-2 il 27 aprile e gara-3 il 30 aprile (se necessaria)
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