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Eurocup, ufficiale il calendario 2026-27: tutte le gare delle sei italiane

Basket

Introduzione

L’Eurocup ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-27, da seguire sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Saranno sei le squadre italiane impegnate nella seconda competizione europea, a partire dalle due squadre di Roma (Maxima e Basketball) insieme a Napoli, Venezia, Trento e Tortona. Di seguito tutti gli appuntamenti delle squadre italiane in Europa

 

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Quello che devi sapere

Il calendario di Tortona (Gruppo A)

  • 29 settembre: Riga-Tortona
  • 7 ottobre: Tortona-Le Mans
  • 14 ottobre: Aris Salonicco-Tortona
  • 21 ottobre: Tortona-San Pablo Burgos
  • 28 ottobre: Tortona-Rostock
  • 4 novembre: Olimpia Lubiana-Tortona
  • 11 novembre: Tortona-Hapoel Gerusalemme
  • 18 novembre: Tortona-Riga
  • 8 dicembre: Le Mans-Tortona
  • 15 dicembre: Tortona-Aris Salonicco
  • 22 dicembre: San Pablo Burgos-Tortona
  • 29 dicembre: Rostock-Tortona
  • 6 gennaio: Tortona-Olimpia Lubiana
  • 13 gennaio: Hapoel Gerusalemme-Tortona

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Il calendario di Maxima Roma (Gruppo B)

  • 30 settembre: Maxima Roma-Cluj
  • 6 ottobre: Ankara-Maxima Roma
  • 14 ottobre: Tenerife-Maxima Roma
  • 21 ottobre: Maxima Roma-Venezia
  • 28 ottobre: Siauliai-Maxima Roma
  • 4 novembre: Maxima Roma-London
  • 12 novembre: Frankfurt-Maxima Roma
  • 18 novembre: Cluj-Maxima Roma
  • 9 dicembre: Maxima Roma-Ankara
  • 16 dicembre: Maxima Roma-Tenerife
  • 23 dicembre: Venezia-Maxima Roma
  • 29 dicembre: Maxima Roma-Siauliai
  • 5 gennaio: London-Maxima Roma
  • 12 gennaio: Maxima Roma-Frankfurt

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Il calendario di Venezia (Gruppo B)

  • 29 settembre: Venezia-Frankfurt
  • 7 ottobre: Cluj-Venezia
  • 14 ottobre: Venezia-Ankara
  • 21 ottobre: Maxima Roma-Venezia
  • 28 ottobre: Tenerife-Venezia
  • 4 novembre: Venezia-Siauliai
  • 10 novembre: London-Venezia
  • 18 novembre: Frankfurt-Venezia
  • 9 dicembre: Venezia-Cluj
  • 16 dicembre: Ankara-Venezia
  • 23 dicembre: Venezia-Maxima Roma
  • 29 dicembre: Venezia-Tenerife
  • 6 gennaio: Siauliai-Venezia
  • 12 gennaio: Venezia-London

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Il calendario di Napoli (Gruppo C)

  • 30 settembre: Napoli-Bourg en Bresse
  • 6 ottobre: Buducnost-Napoli
  • 14 ottobre: Wroclaw-Napoli
  • 20 ottobre: Napoli-Tofas Bursa
  • 28 ottobre: Klaipeda-Napoli
  • 3 novembre: Napoli-Trento
  • 11 novembre: Chemnitz-Napoli
  • 18 novembre: Bourg En Bresse-Napoli
  • 8 dicembre: Napoli-Buducnost
  • 16 dicembre: Napoli-Wroclaw
  • 23 dicembre: Tofas Bursa-Napoli
  • 30 dicembre: Napoli-Klaipeda
  • 5 gennaio: Trento-Napoli
  • 13 gennaio: Napoli-Chemnitz

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Il calendario di Trento (Gruppo C)

  • 29 settembre: Klaipeda-Trento
  • 6 ottobre: Trento-Wroclaw
  • 13 ottobre: Trento-Chemnitz
  • 21 ottobre: Bourg En Bresse-Trento
  • 27 ottobre: Trento-Buducnost
  • 3 novembre: Napoli-Trento
  • 10 novembre: Trento-Tofas Bursa
  • 18 novembre: Trento-Klaipeda
  • 9 dicembre: Wroclaw-Trento
  • 16 dicembre: Chemnitz-Trento
  • 22 dicembre: Trento-Bourg En Bresse
  • 29 dicembre: Buducnost-Trento
  • 5 gennaio: Trento-Napoli
  • 12 gennaio: Tofas Bursa-Trento

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Il calendario di Roma Basketball (Gruppo D)

  • 30 settembre: Bahcesehir-Roma Basketball
  • 7 ottobre: Roma Basketball-Panevezys
  • 13 ottobre: Roma Basketball-Botevgrad
  • 20 ottobre: Manresa-Roma Basketball
  • 27 ottobre: Roma Basketball-Monaco
  • 3 novembre: Paok Salonicco-Roma Basketball
  • 11 novembre: Roma Basketball-Ulm
  • 17 novembre: Roma Basketball-Bahcesehir
  • 9 dicembre: Panevezys-Roma Basketball
  • 15 dicembre: Botevgrad-Roma Basketball
  • 22 dicembre: Roma Basketball-Manresa
  • 30 dicembre: Monaco-Roma Basketball
  • 6 gennaio: Roma Basketball-Paok Salonicco
  • 13 gennaio: Ulm-Roma Basketball

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Il formato della competizione

La stagione 2026-27 vede un nuovo formato per l’Eurocup, con 32 squadre divise in quattro gruppi da 8. Le prime quattro di ciascun gruppo avanzano alla post-season, con ottavi, quarti, semifinali e finali con serie al meglio delle tre gare a partire da febbraio.

  • Dal 29 settembre al 13 gennaio: regular season
  • Dal 2 febbraio al 12 febbraio: ottavi di finale
  • Dal 9 marzo al 19 marzo: quarti di finale
  • Dal 31 marzo al 9 aprile: semifinali
  • Finali: gara-1 il 21 aprile, gara-2 il 27 aprile e gara-3 il 30 aprile (se necessaria)

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