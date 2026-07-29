Eurocup, ufficiale il calendario 2026-27: tutte le gare delle sei italiane

Introduzione

L’Eurocup ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-27, da seguire sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Saranno sei le squadre italiane impegnate nella seconda competizione europea, a partire dalle due squadre di Roma (Maxima e Basketball) insieme a Napoli, Venezia, Trento e Tortona. Di seguito tutti gli appuntamenti delle squadre italiane in Europa

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