Dopo un primo tempo in cui sembrava che Venezia potesse attentare ai 34 punti di scarto rifilati dalla Maxima Roma al Cluj, nella ripresa la squadra di coach Spahija crolla in entrambe le metà campo, venendo rimontata e infine battuta dai padroni di casa. Decisivo il playmaker Javonte Smart con 26 punti (20 nel solo primo tempo) e 9 rimbalzi, alla Reyer non bastano i 19 di Kyle Wiltjer e i 16 di Amedeo Tessitori. Tutte le squadre del gruppo B hanno un record di una vittoria e una sconfitta