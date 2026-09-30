Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane

Prende il via la nuova stagione di Eurocup con un nuovo formato: 32 squadre impegnate (di cui ben sei italiane: Trento, Venezia, Napoli, Tortona, BC Roma e Maxima Roma) divise in quattro gruppo da otto. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accedono alla fase dei playoff con ottavi, quarti, semifinali e finali sempre al meglio delle tre gare. Ecco dove si posizionano le squadre italiane dopo il primo turno di gare
- HAPOEL MIDTOWN GERUSALEMME
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +21
- ARIS SALONICCO
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +13
- RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +4
- RIGA ZELLI
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +2
- BAGLIETTO DERTHONA TORTONA
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -2
- CEDEVITA OLIMPIJA LUBIANA
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -4
- LE MANS SARTHE BASKET
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -13
- ROSTOCK SEAWOLVES
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -21
- MAXIMA ROMA
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +34
- UMANA REYER VENEZIA
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +32
- LA LAGUNA TENERIFE
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +7
- SIAULIAI BASKETBALL
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +3
- LONDON LIONS
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -3
- TURK TELEKOM ANKARA
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -7
- SKYLINERS FRANCOFORTE
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -32
- U-BT CLUJ-NAPOCA
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -34
- BUDUCNOST VOLI PODGORICA
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +24
- TOFAS BURSA
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +13
- NAPOLI BASKETBALL
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +8
- DOLOMITI ENERGIA TRENTO
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +3
- NEPTUNAS KLAIPEDA
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -3
- COSEA JL BOURG-EN-BRESSE
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -8
- NINERS CHEMNITZ
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -13
- SLASK WROCLAW
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -24
- PAOK SALONICCO
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +15
- RATIOPHARM ULM
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +14
- BAHCESEHIR COLLEGE ISTANBUL
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +13
- LIETKABELIS PANEVEZYS
- Record: 1-0
- Differenza canestri: +3
- BOSNA BH TELECOM SARAJEVO
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -3
- BC ROMA
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -13
- BALKAN BOTEVGRAD
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -14
- KIDS&US MANRESA
- Record: 0-1
- Differenza canestri: -15