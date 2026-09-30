Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane

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Eurocup 2026-27, la classifica: dove sono le sei squadre italiane

Basket fotogallery
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Prende il via la nuova stagione di Eurocup con un nuovo formato: 32 squadre impegnate (di cui ben sei italiane: Trento, Venezia, Napoli, Tortona, BC Roma e Maxima Roma) divise in quattro gruppo da otto. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accedono alla fase dei playoff con ottavi, quarti, semifinali e finali sempre al meglio delle tre gare. Ecco dove si posizionano le squadre italiane dopo il primo turno di gare

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