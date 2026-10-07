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Eurocup, Tortona-Le Mans 89-83: gli highlights

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Dopo la sconfitta sulla sirena della prima giornata, Tortona è costretta ancora una volta a giocarsela punto a punto nell’ultimo minuto, ma stavolta ne esce vincente. La tripla del sorpasso di Prentiss Hubb (14 punti) vale il sorpasso a 28 secondi dalla fine, dopodiché Justin Gorham prima firma due punti (chiudendo a 22 con 8 rimbalzi nella sua partita) e poi stoppa sonoramente Jordan King (17 punti) a 8 secondi dalla fine per chiudere i conti. Agli ospiti non bastano i 18 di Moses Wood

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Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane

Prende il via la stagione di Eurocup con un nuovo formato: 32 squadre impegnate (di cui ben sei italiane: Trento, Venezia, Napoli, Tortona, BC Roma e Maxima Roma) divise in quattro gruppo da otto. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accedono alla fase dei playoff con ottavi, quarti, semifinali e finali sempre al meglio delle tre gare. Ecco dove si posizionano le squadre italiane dopo i primi due turni di gare

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