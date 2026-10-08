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NBA Europe, comunicato congiunto di NBA e FIBA: "Portiamo avanti la nuova lega"

Basket

Dopo il no di Eurolega all’offerta di acquisizione, NBA e FIBA hanno diramato un comunicato congiunto in cui confermano la loro intenzione di proseguire nella creazione di una nuova lega: "Rimaniamo impegnati a costruire la costruzione di un ecosistema della pallacanestro più forte e sostenibile, insieme a partner che condividano la nostra visione"

Pochi giorni fa il board di Eurolega riunito a Cernobbio, sul lago di Como, ha rifiutato ufficialmente la prima proposta di acquisizione da parte di NBA per la nuova NBA Europe, lasciando comunque aperta una possibile trattativa in futuro. A seguito di questa decisione, NBA e FIBA hanno confermato la loro intenzione di proseguire con la creazione di una nuova lega, che secondo quanto affermato dovrebbe cominciare nell’autunno del 2027. "Una partnership tra EuroLega, FIBA e NBA per unificare l’ecosistema della pallacanestro europea permetterebbe di liberare l’enorme potenziale di questo sport in tutta Europa, a beneficio dei club, dei giocatori e, soprattutto, dei tifosi" si legge nel comunicato. "NBA e FIBA rimangono impegnate a portare avanti la creazione di una nuova lega professionistica maschile in Europa e a contribuire alla costruzione di un ecosistema della pallacanestro più forte e sostenibile, insieme a partner che condividano la nostra visione di crescita, opportunità e dei principi fondamentali del modello sportivo europeo".

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