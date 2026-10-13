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Eurocup, BC Roma-Balkan e Trento-Chemnitz LIVE su Sky Sport: i risultati

EUROCUP

BC Roma e Trento tornano in campo per la terza giornata di Eurocup. Doppia sfida casalinga per le italiane, con la BC Roma che affronta il Balkan (diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW dalle 20) Trento che ospita il Chemnitz 99 (diretta su Sky Sport Mix e in streaming su NOW dalle 20)

EUROCUP, LE CLASSIFICHE: DOVE SONO LE ITALIANE

BC ROMA-BALKAN | TABELLINO LIVE

  • LIVE martedì 13 ottobre alle 20 su Sky Sport Max e in streaming su NOW col commento di Matteo Occhiuto

TRENTO-CHEMNITZ 99 | TABELLINO LIVE

  • LIVE martedì 13 ottobre alle 20 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW col commento di Sandro Pugliese

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