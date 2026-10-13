Eurocup, BC Roma-Balkan e Trento-Chemnitz LIVE su Sky Sport: i risultatiEUROCUP
BC Roma e Trento tornano in campo per la terza giornata di Eurocup. Doppia sfida casalinga per le italiane, con la BC Roma che affronta il Balkan (diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW dalle 20) Trento che ospita il Chemnitz 99 (diretta su Sky Sport Mix e in streaming su NOW dalle 20)
BC ROMA-BALKAN | TABELLINO LIVE
- LIVE martedì 13 ottobre alle 20 su Sky Sport Max e in streaming su NOW col commento di Matteo Occhiuto
TRENTO-CHEMNITZ 99 | TABELLINO LIVE
- LIVE martedì 13 ottobre alle 20 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW col commento di Sandro Pugliese