Dopo una giornata di campionato che le ha viste rispettivamente sbancare Udine e perdere l'attesissimo derby capitolino, Trento e BC Roma tornano in campo per la terza giornata di Eurocup. Doppia sfida casalinga per le italiane, con Trento che ospita il Chemnitz 99 (diretta su Sky Sport Mix e in streaming su NOW dalle 20) e la BC Roma che affronta il Balkan (diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW dalle 20)

LA CLASSIFICA DI EUROCUP: DOVE SONO LE ITALIANE