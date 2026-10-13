Dopo una giornata di campionato che le ha viste rispettivamente sbancare Udine e perdere l'attesissimo derby capitolino, Trento e BC Roma tornano in campo per la terza giornata di Eurocup. Doppia sfida casalinga per le italiane, con Trento che ospita il Chemnitz 99 (diretta su Sky Sport Mix e in streaming su NOW dalle 20) e la BC Roma che affronta il Balkan (diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW dalle 20)
A poco meno di 48 ore dalla conclusione della 3^ giornata di campionato, che le ha viste incontrare destini diversi, con Trento corsara a Udine e la BC Roma battuta dalla Maxima Roma nel derby capitolino, le prime due italiane a scendere in campo per quella che è a sua volta la 3^ giornata della regular season di Eurocup si preparano ad affrontare rispettivamente il Chemnitz 99 e il Balkan in una doppia sfida da vivere sugli schermi di Sky Sport.
TRENTO-CHEMNITZ 99
- LIVE martedì 13 ottobre alle 20 su Sky Sport Mix e in streaming su NOW col commento di Sandro Pugliese
- Dopo la bella e convincente vittoria in trasferta a Udine, Trento torna a giocare alla BTS Arena con tutta l'intenzione di continuare nel filotto vincente. Di fronte ci sono i tedeschi del Chemnitz 99, che al momento vantano lo stesso record (1-1) dei ragazzi di coach Alessandro Rossi
BC ROMA-BALKAN
- LIVE martedì 13 ottobre alle 20 su Sky Sport Max e in streaming su NOW col commento di Matteo Occhiuto
- Nell'attesissimo derby capitolino è arrivata una dolorosa sconfitta, seguita a quella rimediata in casa del Besiktas la settimana scorsa. Per la truppa di coach Alessandro Magro, quindi, è più che mai necessario reagire e tornare alla vittoria contro i bulgari del Balkan, fin qui sempre sconfitti nelle prime due giornate di Eurocup