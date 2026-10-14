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NCAA, Quinn Ellis potrà giocare per St. John's: l'ex Milano riceve l'eleggibilità

Basket

Dopo lunghi mesi di attesa, l’ex playmaker di Milano Quinn Ellis ha ricevuto l’eleggibilità per poter giocare con l’università di St. John’s in NCAA. Il britannico ha avuto il via libera per una stagione, al termine della quale potrebbe tornare in Italia a vestire la maglia dell’Olimpia. La stessa sorte dovrebbe accadere a Saliou Niang per giocare a LSU

C’è un’ottima notizia per l’università di St. John’s e per Quinn Ellis. Il playmaker britannico ha infatti ricevuto il via libera per poter scendere in campo nella stagione 2026-27 in NCAA, sfruttando un ultimo anno di eleggibilità per il college. La situazione dell’ex giocatore dell’Olimpia Milano era finita in un limbo quando la commissione NCAA ha deciso che ogni caso di giocatore "international" (specialmente quelli come Ellis con un passato professionistico in Eurolega) dovesse essere esaminato singolarmente per poter essere approvato, mettendo a rischio il suo ricchissimo accordo NIL con la squadra allenata dalla leggenda Rick Pitino. A poche settimane dal via della stagione però Ellis è riuscito a ottenere il via libera per una stagione, al termine della quale — potenzialmente già in primavera, visto che la stagione NCAA finisce al massimo ad aprile con le Final Four — è possibile che torni a vestire la maglia dell’Olimpia. Prima però c’è una stagione NCAA da affrontare, e lo stesso si aspetta di fare anche Saliou Niang, che ha un accordo con LSU ma non ha ancora ufficialmente ricevuto il via libera. Il suo caso però è estremamente simile a quello di Ellis, perciò dovrebbe ricevere lo stesso trattamento.

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