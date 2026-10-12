In trasferta sul campo di Rutgers per affrontare gli Scarlet Knights e l'amico e compagno di nazionale Diego Garavaglia, ai microfoni di Sky Sport Luigi Suigo ha raccontato del suo esordio con la maglia di Villanova, delle emozioni provate e dei traguardi che vede davanti a sé, con il possibile approdo in NBA tra un anno che continua a rappresentare il sogno del centro cresciuto nelle giovanili dell'Olimpia Milano

Alla fine l'ha spuntata Villanova, che si è portata a casa la vittoria in trasferta nell'amichevole con Rutgers con un risicato 77-75, ma prima e dopo la partita non è comunque mancata l'occasione per un abbraccio tra Luigi Suigo e Diego Garavaglia, due italiani che si preparano a vivere la stagione del college basketball rispettivamente con le maglie di Wildcats e Scarlet Knights. E Suigo, protagonista nella vittoria dei suoi con 10 punti, 8 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate dopo l'esordio ha raccontato ai microfoni di Sky Sport le emozioni provate nel suo debutto e i traguardi che intende inseguire nel corso dei prossimi mesi.