Suigo a Sky Sport: "Emozionato al debutto con Villanova, continuo a sognare la NBA". VIDEONBA
In trasferta sul campo di Rutgers per affrontare gli Scarlet Knights e l'amico e compagno di nazionale Diego Garavaglia, ai microfoni di Sky Sport Luigi Suigo ha raccontato del suo esordio con la maglia di Villanova, delle emozioni provate e dei traguardi che vede davanti a sé, con il possibile approdo in NBA tra un anno che continua a rappresentare il sogno del centro cresciuto nelle giovanili dell'Olimpia Milano
Alla fine l'ha spuntata Villanova, che si è portata a casa la vittoria in trasferta nell'amichevole con Rutgers con un risicato 77-75, ma prima e dopo la partita non è comunque mancata l'occasione per un abbraccio tra Luigi Suigo e Diego Garavaglia, due italiani che si preparano a vivere la stagione del college basketball rispettivamente con le maglie di Wildcats e Scarlet Knights. E Suigo, protagonista nella vittoria dei suoi con 10 punti, 8 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate dopo l'esordio ha raccontato ai microfoni di Sky Sport le emozioni provate nel suo debutto e i traguardi che intende inseguire nel corso dei prossimi mesi.
Suigo, il debutto e un futuro tutto da scrivere
"È stata una grande emozione fare il mio debutto con una maglia prestigiosa come quella di Villanova" confessa Suigo, che ammette di non essere però a pieno soddisfatto della sua prestazione: "Devo ancora adattarmi alla realtà del college basketball, dove ci sono tanti giocatori molto più veloci e atletici rispetto all'Europa". L'adattamento fuori dal campo, invece, procede spedito: "Mi trovo benissimo al campus, con i compagni e anche a lezione, ma devo ammettere che il basket resta comunque al centro dei miei pensieri". Non solo, nei pensieri di Suigo rimane anche la NBA, traguardo che il lungo originario di Tradate, vent'anni il prossimo gennaio, non nega di inseguire: "Spero di arrivare in NBA, magari tra un anno, ma per riuscirci devo prima fare bene qui a Villanova e ora come ora sono concentrato proprio su questo".