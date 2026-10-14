Dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna di Alex Mumbrú ha invertito decisamente la rotta. Nelle ultime settimane sono arrivate quattro vittorie in fila tra campionato (Maxima Roma e Venezia) e Eurolega (Olympiacos e Bayern Monaco), e le Vu Nere vogliono continuare a vincere anche sul campo del Paris Basketball. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere; stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica con un record di 2-2 a differenza dei parigini fermi a 1-3. Occhi puntati soprattutto su Nadir Hifi, stella del Paris e miglior marcatore a oltre 20 punti di media nelle prime quattro partite (nessuno come lui in Eurolega), mentre la Virtus può contare su quattro giocatori diversi in doppia cifra di media nel proprio roster, guidati dai 14.2 punti con 6.5 assist di Marcus Carr. Palla a due alle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi.

Approfondimento Classifica Eurolega: dove sono Bologna e Milano