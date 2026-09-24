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Eurolega 2026-27, la classifica: dove si trovano Olimpia Milano e Virtus Bologna

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Prende il via la nuova stagione di Eurolega, venti squadre pronte a rincorrere la vittoria finale con le due italiane che cercheranno di farsi spazio in un panorama assai affollato. Ecco la classifica della regular season aggiornata in attesa dei debutti di Olimpia Milano e Virtus Bologna (venerdì alle 20 su Sky Sport e NOW)

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