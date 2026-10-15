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Virtus Bologna-Baskonia in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

EUROLEGA

Dopo il successo a Parigi, la Virtus Bologna prova ad allungare il suo momento magico ospitando il Baskonia al PalaDozza. Gli spagnoli hanno appena esonerato Paolo Galbiati, affidando la panchina a Velimir Perasovic. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin e lo studio pre-partita di Dalila Setti

È un momento magico per la Virtus Bologna, che dopo aver cominciato la stagione con tre sconfitte nelle prime quattro gare ha inanellato cinque vittorie consecutive tra campionato e Eurolega. L’ultima è arrivata sul campo del Paris Basketball grazie a una super tripla di Trent Frazier nell’ultimo minuto di gioco, trovando il terzo successo in fila in Europa. Per fare quattro in fila servirà un altro successo, stavolta davanti al proprio pubblico del PalaDozza contro un avversario che ha effettuato un cambio drastico negli ultimi giorni. Paolo Galbiati è stato infatti esonerato dalla posizione di capo-allenatore del Baskonia, che lo ha sostituito con Velimir Perasović dopo aver perso quattro delle prime cinque partite in Eurolega. L’unico successo peraltro è arrivato contro l’Olimpia Milano, motivo per cui comunque la squadra di coach Mumbrú non può distrarsi: appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin, con studio pre-partita in compagnia di Dalila Setti dalle 20.15.

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Classifica Eurolega: dove sono Bologna e Milano

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