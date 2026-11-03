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Eurocup, Napoli-Trento 90-79: gli highlights

EUROCUP

Sesto successo su sei per un’imbattibile Napoli in Eurocup. Dopo un buon inizio, anche Trento deve arrendersi nella ripresa complice un terzo quarto da 28-15 per i padroni di casa, guidati dai 20 punti di Jahmi’us Ramsey e i 18 con 9 rimbalzi di Zach Seljaas, oltre ai 12 assist di Marco Spissu. Gli ospiti giocano bene per più di un tempo grazie ai 18 di Jordan Bayehe, ma non reggono il passo di una squadra infuocata in questo inizio di stagione con un solo ko a fronte di 11 successi

Napoli Basketball-Dolomiti Energia Trento 90-79 (24-21, 13-18, 28-15, 25-25)

  • Napoli Basketball: Petrucelli 10, Dowtin Jr 11, Ramsey 20, Seljaas 18, White 16, Spissu 7, Tarczewski 2, Caruso 6, Faggian 0, Sankare 0
  • Miglior rimbalzista: Seljaas 9
  • Miglior assistman: Spissu 12
  • Dolomiti Energia Trento: Bayehe 18, Charles Brown Jr 14, Olivari 13, Mawugbe 4, Medina Bouza 6, Bigelow 2, Bayo 2, Darius Brown II 7, Bertini 13, Niang 0, Forray 0
  • Miglior rimbalzista: Mawugbe 7
  • Miglior assistman: Olivari e Bigelow 6

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