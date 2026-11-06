Tegola per l'Olimpia: l'infortunio alla coscia ferma Devin Booker per almeno tre mesi

Il sospetto che l'infortunio patito da Devin Booker nella gara di Atene contro l'Olympiacos della scorsa settimana fosse serio era già fondato ed è purtroppo stato confermato nella giornata di ieri. Prima è arrivata la nota ufficiale dell'Olimpia che recitava così: «Devin Booker nella partita di Atene contro l’Olympiacos ha riportato una lesione tendinea al retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero saranno stimati dopo ulteriori valutazioni che verranno completate nei prossimi giorni». E in serata, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida casalinga poi persa contro Valencia, coach Peppe Poeta ha confermato la gravità dell'infortunio, affermando che lo stop per il lungo americano sarà di almeno tre mesi. Milano rimane quindi ora con i soli Moses Wright e Ousmane Diop nel ruolo di centro, situazione che potrebbe rendere complicato sopportare il doppio, a volte addirittura triplo impegno settimanale tra campionato e Eurolega. Resta quindi da vedere se la società riterrà opportuno tornare sul mercato per un rinforzo sotto canestro.