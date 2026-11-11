Eurocup, tre italiane in campo: LIVE su Sky Sport

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Eurocup, Napoli, Tortona e BC Roma in campo su Sky Sport: risultati LIVE

Basket

Tre squadre impegnate in campo per la settima giornata di Eurocup. Napoli affronta Chemnitz in trasferta (LIVE alle 19 su Sky Sport Basket), mentre Tortona sfida l'Hapoel Gerusalemme (LIVE alle 19.30 su Sky Sport Mix) e la BC Roma cerca un successo in casa contro Ulm (LIVE alle 20 su Sky Sport Arena)

LE CLASSIFICHE DI EUROCUP: DOVE SONO LE SQUADRE ITALIANE

CHEMNITZ-NAPOLI | TABELLINO LIVE

  • LIVE alle 19 su Sky Sport Basket
  • Telecronaca a cura di Calogero Destro

TORTONA-HAPOEL GERUSALEMME | TABELLINO LIVE

  • LIVE alle 19.30 su Sky Sport Mix 
  • Telecronaca a cura di Paolo Redi

BC ROMA-ULM | TABELLINO LIVE    

  • LIVE alle 20 su Sky Sport Arena 
  • Telecronaca a cura di Sandro Pugliese

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