Eurocup, tre italiane in campo: LIVE su Sky Sport

Tre squadre impegnate in campo per la settima giornata di Eurocup. Napoli affronta Chemnitz in trasferta (LIVE alle 19 su Sky Sport Basket), mentre Tortona sfida l'Hapoel Gerusalemme (LIVE alle 19.30 su Sky Sport Mix) e la BC Roma cerca un successo in casa contro Ulm (LIVE alle 20 su Sky Sport Arena)

LE CLASSIFICHE DI EUROCUP: DOVE SONO LE SQUADRE ITALIANE