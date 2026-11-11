Comincia il girone di qualificazione a Eurobasket 2027 per l'Italbasket donne, affrontando la Slovenia a Terni senza Cecilia Zandalasini e Matilde Villa. Sfida in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi, con le interviste di Giulia Cicchinè e gli studi pre e post-partita con Gaia Accoto e Davide Fumagalli
Il racconto della partita
Partenza lanciata delle azzurre, che riescono a portarsi sul 6-0 prima che le slovene riescano a sbloccarsi dopo 4 minuti. Il parziale delle padrone di casa però si allunga fino al 10-2, costringendo la Slovenia al primo timeout della partita. Dopo il timeout però arriva un controparziale di 8-1 delle nostre avversarie, riportandosi a contatto nel giro di tre minuti. Le azzurre litigano col canestro a cronometro fermo (5 errori ai liberi sui primi 6 tentati), ma sulle spalle di capitan Andrè si risale a +7 sul 17-10. Il vantaggio delle azzurre arriva a +12 in apertura di secondo quarto doppiando le avversarie sul 24-12. Ancora una volta però nel momento più difficile le slovene rispondono presenti, confezionando un parziale di 14-4 che permette loro di tornare a contatto. Un canestro da vicino di Madera permette alla squadra di coach Capobianco di fermare il parziale: all'intervallo è 32-30 per l'Italia, ma in una partita tutta da giocare.