Comincia il girone di qualificazione a Eurobasket 2027 per l'Italbasket donne, affrontando la Slovenia a Terni senza Cecilia Zandalasini e Matilde Villa. Sfida in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi, con le interviste di Giulia Cicchinè e gli studi pre e post-partita con Gaia Accoto e Davide Fumagalli

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