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Qualificazioni Eurobasket Donne, Austria-Italia alle 18 su Sky Sport Uno

Basket

Dopo il successo all'esordio con la Slovenia, l'Italbasket donne torna in campo per la seconda gara di qualificazione agli Europei del 2027. La squadra di coach Capobianco vola a Vienna per affrontare l'Austria, sconfitta nella prima partita dalla Lettonia. Palla a due alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi

L'Italbasket donne continua il suo percorso di qualificazione a Eurobasket 2027. Dopo il successo all'esordio a Terni contro la Slovenia, la squadra di coach Capobianco è ora attesa alla conferma a Vienna contro l'Austria per confermarsi in vetta al gruppo K. Le avversarie di serata hanno perso all'esordio in casa contro la Lettonia per 81-66 senza vincere nessuno dei quattro quarti disputati, ma c'è da scommettere che la squadra di coach Jesper Sundberg vorrà rifarsi al più presto davanti al proprio pubblico. L'Italbasket, sempre priva di Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, si affiderà ancora a Francesca Pan (17 punti contro la Slovenia) e la propria difesa per provare a vincere di nuovo e fare un altro passo verso gli Europei del prossimo anno. Palla a due alle 18 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi per non perdersi neanche un'emozione con le azzurre.

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