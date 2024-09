Bobi is back

Torna in Europa dopo 9 anni di Nba (tra Spurs, Pistons, Rockets, Mavs e Clippers) per accasarsi al Fenerbahce. Marjanovic negli Stati Uniti non ha lasciato tanto il segno come giocatore quanto come uomo, per la sua ironia e la sua bonarietà: le gag con Shaq, gli abbracci con Doncic, le comparsate negli spot e nei blockbuster hollywoodiani. A 36 anni riparte dall'Eurolega per 'fare sul serio', i suoi 225 centimetri sotto canestro saranno un problema per tutti. Ma a Bobi si può solo che voler bene