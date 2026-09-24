Introduzione
Una grande esclusiva Sky, la stagione di Eurolega 2026-27 inizia con il doppio impegno delle italiane, Olimpia Milano e Virtus Bologna. Tutti a caccia dell’Olympiacos campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se l'aggiudicò proprio la Virtus Bologna. Per prepararsi al via e sapere tutto sui vecchi e nuovi protagonisti, ecco quintetti e roster completi delle squadre in corsa per il titolo
Quello che devi sapere
ANADOLU EFES ISTANBUL
IL RESTO DEL ROSTER:
- FATTS RUSSELL
- SANTI YUSTA
- MATTHEW STRAZEL
- ISAIA CORDINIER
- PJ DOZIER
- DAVID MUTAF
- ERKAN YILMAZ
- ERCAN OSMANI
- BRICE DESSERT
- GEORGIOS PAPAGIANNIS
- KAI JONES
ARMANI OLIMPIA MILANO
IL RESTO DEL ROSTER:
- GARRISON MATHEWS
- DARIUS THOMPSON
- NICOLA AKELE
- JASON BURNELL
- STEFANO TONUT
- MARKO GUDURIC
- DIEGO FLACCADORI
- PIPPO RICCI
- OUSMANE DIOP
- DEVIN BOOKER
BEŞIKTAŞ ISTANBUL
IL RESTO DEL ROSTER:
- MADY SISSOKO
- SCOTTIE WILBEKIN
- METECAN BIRSEN
- FURKAN KORKMAZ
- DEVON DOTSON
- BERK UGURLU
- ANTHONY BROWN
- CONOR MORGAN
- ANTE ZIZIC
STELLA ROSSA MERIDIANBET BELGRADO
IL RESTO DEL ROSTER:
- ANDREJ BJELIC
- NICK WEILER-BABB
- PATRICK BALDWIN
- DAVID KRAMER
- NIKOLA DJURISIC
- TYSON CARTER
- STEFAN MILJENOVIC
- SEMI OJELEYE
- OGNJEN DOBRIC
- DEJAN DAVIDOVAC
DUBAI BASKETBALL
IL RESTO DEL ROSTER:
- THOMAS WALKUP
- MAMADI DIAKITE
- JARON BLOSSOMGAME
- MCKINLEY WRIGHT
- KLEMEN PREPELIC
- JUSTIN ANDERSON
- KOSTA KONDIC
- DAVIS BERTANS
- FILIP PETRUSEV
FC BARCELLONA
IL RESTO DEL ROSTER:
- JUSTIN MINAYA
- YOAN MAKOUNDOU
- TOSAN EVBUOMWAN
- TYRESE MARTIN
- OLEK BALCEROWSKI
- AGUSTIN UBAL
- UMOJA GIBSON
- OLIVIER NKAMHOUA
- JUAN NUNEZ
- DARIO BRIZUELA
FC BAYERN MONACO
IL RESTO DEL ROSTER:
- DUANE WASHINGTON
- TOBIAS JENSEN
- JOHANNES THIEMANN
- ROKAS JOKUBAITIS
- KAMAR BALDWIN
- JUSTINIAN JESSUP
- VLADIMIR LUCIC
- NIELS GIFFEY
- OSCAR DA SILVA
- KILLIAN FISCHER
- JOHANNES VOIGTMANN
FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL
IL RESTO DEL ROSTER:
- JOHNNY JUZANG
- WILL CLYBURN
- MARCUS BINGHAM
- IGNAS SARGIUNAS
- SERTAC SANLI
- SHANE LARKIN
- BRAXTON KEY
- WADE BALDWIN
- MELIH MAHMUTOGLU
- ONURALP BITIM
HAPOEL IBI TEL AVIV
IL RESTO DEL ROSTER:
- BRUNO CABOCLO
- EUGENE GERMAN
- JACOB TOPPIN
- TOMAS SATORANSKY
- KHADEEN CARRINGTON
- ANTONIO BLAKENEY
- BAR TIMOR
- ISH WAINRIGHT
- TOMER GINAT
- TAI ODIASE
KOSNER BASKONIA VITORIA-GASTEIZ
IL RESTO DEL ROSTER:
- KENNETH FARIED
- DAMION BAUGH
- AJ LAWSON
- DJ STEWART
- MATTEO SPAGNOLO
- RODIONS KURUCS
- CLEMENT FRISCH
- STEFAN JOKSIMOVIC
- THIERRY HENRY DE SOUZA
- PEDRO SOUZA
LDLC ASVEL VILLEURBANNE
IL RESTO DEL ROSTER:
- MATHIS DOSSOU-YOVO
- TREMONT WATERS
- HUGO BESSON
- MYLES CALE
- MARC-OWEN FODZO DADA
- NATE SESTINA
- YVES PONS
- EDWIN JACKSON
- DAVID LIGHTY
- BODIAN MASSA
MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV
IL RESTO DEL ROSTER:
- KEATON WALLACE
- ARMANDO BACOT
- DANIEL THEIS
- YAM MADAR
- IFFE LUNDBERG
- AMIT EBO
- JOHN DIBARTOLOMEO
- OSHAE BRISSETT
- WILL RAYMAN
- TJ LEAF
OLYMPIACOS PIREO
IL RESTO DEL ROSTER:
- NIKOS PLOTAS
- MBAYE NDIAYE
- JEAN MONTERO
- CORY JOSEPH
- OMIROS NETZIPOGLOU
- EVAN FOURNIER
- KOSTAS PAPANIKOLAOU
- TYRIQUE JONES
- DONTA HALL
- ANTONIS KARAGIANNDIS
PANATHINAIKOS AKTOR ATENE
IL RESTO DEL ROSTER:
- ELEFTHERIOS MANTZOUKAS
- BRANCOU BADIO
- MOUSTAPHA FALL
- DIMITRIS MORAITIS
- KOSTAS SLOUKAS
- JERIAN GRANT
- PANAGIOTIS KALAITZAKIS
- NIKOS ROGKAVOPOULOS
- JUANCHO HERNANGOMEZ
- KONSTANTINOS MITOGLOU
PARIS BASKETBALL
IL RESTO DEL ROSTER:
- FRANK NTILIKINA
- ALIZE JOHNSON
- TYSON ETIENNE
- MAOZINHA PEREIRA
- SEBASTIAN HERRERA
- DAULTON HOMMES
- JEREMY MORGAN
- ALLAN DOKOSSI
PARTIZAN MOZZART BET BELGRADO
IL RESTO DEL ROSTER:
- ETHAN THOMPSON
- KYLE ALLMAN
- NIKOLA TANASKOVIC
- ALESSANDRO PAJOLA
- KEVARRIUS HAYES
- VANJA MARINKOVIC
- ARIJAN LAKIC
- MARIO NAKIC
- JOFFREY LAUVERGNE
- UROS DANILOVIC
REAL MADRID
IL RESTO DEL ROSTER:
- DAMIAN JONES
- OLIVIER SARR
- MAX SHULGA
- MIKAEL JANTUNEN
- THEO MALEDON
- ANDRES FELIZ
- SERGIO LLULL
- GABRIELE PROCIDA
- GABY DECK
- CHUMA OKEKE
- USMAN GARUBA
VALENCIA BASKET
IL RESTO DEL ROSTER:
- ELIAS VALTONEN
- LUCAS MARI
- MO GUEYE
- MARIO SAINT-SUPERY
- DYLAN OSETKOWSKI
- GONZALO CORBALAN
- OMARI MOORE
- JOSEP PUERTO
- ALVARO CARDENAS
- YANKUBA SIMA
- NIKOLA MIROTIC
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA
IL RESTO DEL ROSTER:
- KEVIN KOKILA
- WENDELL MOORE JR.
- TRENT FRAZIER
- BOBI KLINTMAN
- DAVIDE CASARIN
- TOMMASO BALDASSO
- DANIEL HACKETT
- FRANCESCO FERRARI
- ALIOU DIARRA
ZALGIRIS KAUNAS
IL RESTO DEL ROSTER:
- KAODIRICHI AKOBUNDU-EHIOGU
- MARIUS GRIGONIS
- MAREK BLAZEVIC
- SABEN LEE
- DOVYDAS GIEDRAITIS
- MAODO LO
- DEIVIDAS SIRVYDIS
- DUSTIN SLEVA
- ARNAS BUTKEVICIUS
- EDGARAS ULANOVAS