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L'Eurolega 2026-27 al via: i quintetti e i roster di tutte le 20 squadre

Eurolega

Introduzione

Una grande esclusiva Sky, la stagione di Eurolega 2026-27 inizia con il doppio impegno delle italiane, Olimpia Milano e Virtus Bologna. Tutti a caccia dell’Olympiacos campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se l'aggiudicò proprio la Virtus Bologna. Per prepararsi al via e sapere tutto sui vecchi e nuovi protagonisti, ecco quintetti e roster completi delle squadre in corsa per il titolo

 

MILANO E BOLOGNA IN EUROPA: DOVE VEDERE LE PARTITE

Quello che devi sapere

ANADOLU EFES ISTANBUL

IL RESTO DEL ROSTER:

  • FATTS RUSSELL                                                
  • SANTI YUSTA                    
  • MATTHEW STRAZEL                                                        
  • ISAIA CORDINIER        
  • PJ DOZIER                           
  • DAVID MUTAF                                   
  • ERKAN YILMAZ                                 
  • ERCAN OSMANI                             
  • BRICE DESSERT                              
  • GEORGIOS PAPAGIANNIS     
  • KAI JONES                           

1/20

ARMANI OLIMPIA MILANO

IL RESTO DEL ROSTER:

  • GARRISON MATHEWS                                                                   
  • DARIUS THOMPSON                                    
  • NICOLA AKELE                                                  
  • JASON BURNELL                                                                                 
  • STEFANO TONUT                           
  • MARKO GUDURIC       
  • DIEGO FLACCADORI                                   
  • PIPPO RICCI                                       
  • OUSMANE DIOP                             
  • DEVIN BOOKER                                                

2/20
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BEŞIKTAŞ ISTANBUL

IL RESTO DEL ROSTER:

  • MADY SISSOKO                                                
  • SCOTTIE WILBEKIN    
  • METECAN BIRSEN                        
  • FURKAN KORKMAZ                      
  • DEVON DOTSON                           
  • BERK UGURLU                                                   
  • ANTHONY BROWN                                                                           
  • CONOR MORGAN                         
  • ANTE ZIZIC       

3/20

STELLA ROSSA MERIDIANBET BELGRADO

IL RESTO DEL ROSTER:

  • ANDREJ BJELIC                                
  • NICK WEILER-BABB  
  • PATRICK BALDWIN                       
  • DAVID KRAMER                                                                  
  • NIKOLA DJURISIC                          
  • TYSON CARTER                                                
  • STEFAN MILJENOVIC                                   
  • SEMI OJELEYE                                                    
  • OGNJEN DOBRIC                                                                               
  • DEJAN DAVIDOVAC   

4/20
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DUBAI BASKETBALL

IL RESTO DEL ROSTER:

  • THOMAS WALKUP      
  • MAMADI DIAKITE                                             
  • JARON BLOSSOMGAME          
  • MCKINLEY WRIGHT  
  • KLEMEN PREPELIC                                        
  • JUSTIN ANDERSON   
  • KOSTA KONDIC             
  • DAVIS BERTANS            
  • FILIP PETRUSEV            

5/20

FC BARCELLONA

IL RESTO DEL ROSTER:

  • JUSTIN MINAYA                                
  • YOAN MAKOUNDOU
  • TOSAN EVBUOMWAN               
  • TYRESE MARTIN                              
  • OLEK BALCEROWSKI                                  
  • AGUSTIN UBAL                                
  • UMOJA GIBSON                                                
  • OLIVIER NKAMHOUA                 
  • JUAN NUNEZ                   
  • DARIO BRIZUELA         

6/20
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FC BAYERN MONACO

IL RESTO DEL ROSTER:

  • DUANE WASHINGTON             
  • TOBIAS JENSEN                              
  • JOHANNES THIEMANN            
  • ROKAS JOKUBAITIS    
  • KAMAR BALDWIN                          
  • JUSTINIAN JESSUP     
  • VLADIMIR LUCIC          
  • NIELS GIFFEY                  
  • OSCAR DA SILVA          
  • KILLIAN FISCHER        
  • JOHANNES VOIGTMANN        

7/20

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL

IL RESTO DEL ROSTER:

  • JOHNNY JUZANG                           
  • WILL CLYBURN                                
  • MARCUS BINGHAM                    
  • IGNAS SARGIUNAS                      
  • SERTAC SANLI                                                   
  • SHANE LARKIN                                                 
  • BRAXTON KEY                                                                                                                                             
  • WADE BALDWIN                                                               
  • MELIH MAHMUTOGLU                               
  • ONURALP BITIM

8/20
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HAPOEL IBI TEL AVIV

IL RESTO DEL ROSTER:

  • BRUNO CABOCLO                                         
  • EUGENE GERMAN      
  • JACOB TOPPIN                                 
  • TOMAS SATORANSKY                                  
  • KHADEEN CARRINGTON                         
  • ANTONIO BLAKENEY                 
  • BAR TIMOR                                                            
  • ISH WAINRIGHT                              
  • TOMER GINAT                                                     
  • TAI ODIASE                        

 

9/20

KOSNER BASKONIA VITORIA-GASTEIZ

IL RESTO DEL ROSTER:            

  • KENNETH FARIED       
  • DAMION BAUGH          
  • AJ LAWSON                                                          
  • DJ STEWART                     
  • MATTEO SPAGNOLO
  • RODIONS KURUCS                      
  • CLEMENT FRISCH      
  • STEFAN JOKSIMOVIC
  • THIERRY HENRY DE SOUZA
  • PEDRO SOUZA

10/20
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LDLC ASVEL VILLEURBANNE

IL RESTO DEL ROSTER:

  • MATHIS DOSSOU-YOVO         
  • TREMONT WATERS    
  • HUGO BESSON                                                                  
  • MYLES CALE                    
  • MARC-OWEN FODZO DADA                 
  • NATE SESTINA                                                                     
  • YVES PONS                                                           
  • EDWIN JACKSON         
  • DAVID LIGHTY                                  
  • BODIAN MASSA            

11/20

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV

IL RESTO DEL ROSTER:

  • KEATON WALLACE     
  • ARMANDO BACOT      
  • DANIEL THEIS                                                    
  • YAM MADAR                                                         
  • IFFE LUNDBERG                                              
  • AMIT EBO                            
  • JOHN DIBARTOLOMEO                              
  • OSHAE BRISSETT        
  • WILL RAYMAN                                                     
  • TJ LEAF                                                    

12/20
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OLYMPIACOS PIREO

IL RESTO DEL ROSTER:

  • NIKOS PLOTAS                                 
  • MBAYE NDIAYE              
  • JEAN MONTERO                                               
  • CORY JOSEPH                                                    
  • OMIROS NETZIPOGLOU                            
  • EVAN FOURNIER                            
  • KOSTAS PAPANIKOLAOU        
  • TYRIQUE JONES                              
  • DONTA HALL  
  • ANTONIS KARAGIANNDIS

13/20

PANATHINAIKOS AKTOR ATENE

IL RESTO DEL ROSTER:

  • ELEFTHERIOS MANTZOUKAS                                
  • BRANCOU BADIO                         
  • MOUSTAPHA FALL      
  • DIMITRIS MORAITIS   
  • KOSTAS SLOUKAS                         
  • JERIAN GRANT                                 
  • PANAGIOTIS KALAITZAKIS                      
  • NIKOS ROGKAVOPOULOS    
  • JUANCHO HERNANGOMEZ                  
  • KONSTANTINOS MITOGLOU

14/20
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PARIS BASKETBALL

IL RESTO DEL ROSTER:

  • FRANK NTILIKINA                          
  • ALIZE JOHNSON                             
  • TYSON ETIENNE                                                                
  • MAOZINHA PEREIRA                                    
  • SEBASTIAN HERRERA                                                                                      
  • DAULTON HOMMES                    
  • JEREMY MORGAN                         
  • ALLAN DOKOSSI                                              

15/20

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADO

IL RESTO DEL ROSTER:

  • ETHAN THOMPSON  
  • KYLE ALLMAN                                                     
  • NIKOLA TANASKOVIC                
  • ALESSANDRO PAJOLA                               
  • KEVARRIUS HAYES     
  • VANJA MARINKOVIC                                     
  • ARIJAN LAKIC                  
  • MARIO NAKIC                                                     
  • JOFFREY LAUVERGNE
  • UROS DANILOVIC       

16/20
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REAL MADRID

IL RESTO DEL ROSTER:

  • DAMIAN JONES             
  • OLIVIER SARR                                   
  • MAX SHULGA                  
  • MIKAEL JANTUNEN                                        
  • THEO MALEDON                            
  • ANDRES FELIZ                                  
  • SERGIO LLULL                                                   
  • GABRIELE PROCIDA
  • GABY DECK                       
  • CHUMA OKEKE             
  • USMAN GARUBA

17/20

VALENCIA BASKET

IL RESTO DEL ROSTER:

  • ELIAS VALTONEN                           
  • LUCAS MARI                     
  • MO GUEYE                         
  • MARIO SAINT-SUPERY                                
  • DYLAN OSETKOWSKI                                  
  • GONZALO CORBALAN                               
  • OMARI MOORE                                
  • JOSEP PUERTO                                
  • ALVARO CARDENAS                                     
  • YANKUBA SIMA
  • NIKOLA MIROTIC         

18/20
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VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

IL RESTO DEL ROSTER:

  • KEVIN KOKILA                                   
  • WENDELL MOORE JR.
  • TRENT FRAZIER                               
  • BOBI KLINTMAN           
  • DAVIDE CASARIN
  • TOMMASO BALDASSO             
  • DANIEL HACKETT        
  • FRANCESCO FERRARI                               
  • ALIOU DIARRA                                  

19/20

ZALGIRIS KAUNAS

IL RESTO DEL ROSTER:

  • KAODIRICHI AKOBUNDU-EHIOGU                                                                       
  • MARIUS GRIGONIS                                       
  • MAREK BLAZEVIC                                           
  • SABEN LEE                                                                                               
  • DOVYDAS GIEDRAITIS                                                 
  • MAODO LO                                          
  • DEIVIDAS SIRVYDIS                                                                          
  • DUSTIN SLEVA                                                                    
  • ARNAS BUTKEVICIUS                                                   
  • EDGARAS ULANOVAS                                                  

 

20/20
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