Milano e Bologna sono pronte a ricominciare la loro avventura europea e a giocarsi le proprie chance nella regular season 2026-27. E anche in questa stagione le partite di Olimpia e Virtus saranno tutte in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW . Ecco la programmazione delle sfide da non perdere nel corso delle prossime settimane

IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA