Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: le partite in tv e streaming su Sky
Milano e Bologna sono pronte a ricominciare la loro avventura europea e a giocarsi le proprie chance nella regular season 2026-27. E anche in questa stagione le partite di Olimpia e Virtus saranno tutte in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW . Ecco la programmazione delle sfide da non perdere nel corso delle prossime settimane
IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
- Venerdì 25 settembre
- Ore 19.45
- Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna
- Venerdì 25 settembre
- Ore 20.45
- Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
- Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
- Martedì 29 settembre
- Ore 20.30
- Diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Telecronaca di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna
- Interviste a cura di Gaia Accoto
- Giovedì 1ottobre
- Ore 20.30
- Diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
- Interviste a cura di Giulia Cicchiné
- Venerdì 2 ottobre
- Ore 20.30
- Diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
- Giovedì 8 ottobre
- Ore 20
- Diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna
- Giovedì 8 ottobre
- Ore 20
- Diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina