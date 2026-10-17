Dopo aver seguito all’Etihad Stadium la stupenda sfida di Champions League tra il suo Manchester City e il Paris Saint Germain, Pep Guardiola è tornato a Barcellona cambiando però sport. Il leggendario allenatore di calcio ha infatti seguito da vicino la sfida di Eurolega tra il Barcellona e l’Olympiacos al Palau Blaugrana, godendosi una grande partita risolta solo dopo un tempo supplementare per 105-100 in favore dei greci. Guardiola, accolto da una standing ovation da parte del pubblico di casa, è stato poi protagonista di un siparietto curioso: al termine del match, l’MVP dell’Eurolega Sasha Vezenkov — miglior marcatore del match con 25 punti — si è immediatamente diretto verso di lui quasi implorandolo di potersi fare una foto ricordo. Guardiola, un po’ imbarazzato per la richiesta a mani conserte dell’MVP, si è prestato con piacere alla sua richiesta, posando insieme a lui davanti ai fotografi.