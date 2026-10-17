Eurolega, c'è Guardiola a bordo campo, l'MVP Vezenkov lo implora per una foto. VIDEOEurolega
A seguire Barcellona-Olympiacos di Eurolega c’era anche Pep Guardiola, accolto dal pubblico di casa con una standing ovation. Al termine del match vinto dai greci dopo un supplementare, l’MVP in carica dell’Eurolega Sasha Vezenkov — miglior marcatore del match con 25 punti — si è immediatamente diretto verso il leggendario allenatore di calcio quasi implorando di potersi fare una foto con lui, a cui ovviamente Guardiola si è prestato con piacere
Dopo aver seguito all’Etihad Stadium la stupenda sfida di Champions League tra il suo Manchester City e il Paris Saint Germain, Pep Guardiola è tornato a Barcellona cambiando però sport. Il leggendario allenatore di calcio ha infatti seguito da vicino la sfida di Eurolega tra il Barcellona e l’Olympiacos al Palau Blaugrana, godendosi una grande partita risolta solo dopo un tempo supplementare per 105-100 in favore dei greci. Guardiola, accolto da una standing ovation da parte del pubblico di casa, è stato poi protagonista di un siparietto curioso: al termine del match, l’MVP dell’Eurolega Sasha Vezenkov — miglior marcatore del match con 25 punti — si è immediatamente diretto verso di lui quasi implorandolo di potersi fare una foto ricordo. Guardiola, un po’ imbarazzato per la richiesta a mani conserte dell’MVP, si è prestato con piacere alla sua richiesta, posando insieme a lui davanti ai fotografi.
La passione di Guardiola per il basket
Non è la prima volta che Guardiola segue da vicino il Barcellona in Eurolega (era già successo nel 2015, quando allenava il Bayern Monaco, e nel 2022) né che dimostra la sua grande passione per il basket, senza nascondere la sua grande ammirazione per le stelle del passato — a partire da Michael Jordan, il suo idolo — e l’amicizia con i colleghi del presente, a partire da Joe Mazzulla dei Boston Celtics (che ha seguito anche da vicino durante le Finals del 2024) ma anche Jordi Fernandez dei Brooklyn Nets.