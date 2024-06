Joe Mazzulla è diventato l’allenatore più giovane dai tempi di Bill Russell a raggiungere le NBA Finals, e per l’occasione ha deciso di avere un ospite davvero speciale per gara-1: Pep Guardiola. L'allenatore del Manchester City è stato immortalato dal giornalista Morey Hershgordon mentre parlava animatamente con il coach dei Celtics al centro del campo del TD Garden alla vigilia dell’esordio nella serie finale per Mazzulla. I due hanno un rapporto già consolidato: durante la pausa dell’ultimo All-Star Game a febbraio Mazzulla, grande appassionato di calcio, era volato a Manchester per visitare le facilities del City e incontrare Guardiola, che lui definisce come "una grande forma di ispirazione" e "il miglior allenatore del mondo di qualsiasi sport". "Per me dal punto di vista tattico calcio e basket sono lo stesso sport e hanno lo stesso obiettivo: come crei un vantaggio? Come crei un due contro uno? Come riesci a riconoscere i punti deboli della difesa e come riesci a sfruttare gli angoli?" ha dichiarato Mazzulla a The Athletic parlando del suo rapporto con Guardiola e con lo sport più popolare in Europa. "Gli allenatori di calcio sono i migliori insegnanti, perché quando la partita comincia non possono chiamare timeout" ha continuato Mazzulla. "La capacità di creare un sistema all’interno del quale i giocatori possano operare e funzionare in base all’andamento della partita è molto importante. Devi dare potere ai tuoi giocatori in modo che possano capire come sta andando la partita e come possano correggersi da soli per fermare un parziale o propiziarne uno". Principi che i suoi Celtics proveranno a utilizzare stanotte in gara-1 contro Dallas: palla a due prevista per le 2.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.