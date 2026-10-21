Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Eurolega, Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna 90-81: gli highlights

Eurolega

Dopo un ottimo primo tempo, la Virtus Bologna cade nella ripresa sul campo dell'Hapoel Tel Aviv, trascinata dai 22 punti dell'ex milanese Zach LeDay. Le Vu Nere non riescono a difendere i 12 punti di vantaggio accumulati all'intervallo, cadendo nel secondo tempo complice un terzo quarto da 28-14 per i padroni di casa. Non bastano cinque giocatori in doppia cifra: rivivi gli highlights della sfida di Sofia

Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna 90-81 (23-25, 13-23, 28-14, 26-19)

  • Hapoel Tel Aviv: LeDay 22, Micić 16, Odiase 13, Bryant 12, Coffey 9, Oturu 8, German 6, Satoranský 2, Wainright 2, Caboclo 0, Blakeney 0, Toppin 0
  • Miglior rimbalzista: LeDay 10
  • Miglior assistman: LeDay 4
  • Virtus Bologna: Alston Jr. 12,  Diarra 12, Moore 11, Baldasso 10, Carr 10, Klintman 9, Frazier 8, Hackett 5, Edwards 3, Diouf 1, Kokila 0, Bello 0
  • Miglior rimbalzista: Diarra e Kokila 7
  • Miglior assistman: Carr 3

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Bologna e Milano

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Cade la Virtus: l'Hapoel vince 90-81 in rimonta

Eurolega

Dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Eurolega, la Virtus Bologna si ferma a Sofia...

Maxima-Venezia e 3 italiane su Sky: risultati LIVE

Basket

Tortona, Trento, Napoli, Maxima Roma e Venezia per il quarto turno di Eurocup. Tre sfide...

Eurocup: cinque italiane in campo questa sera

Basket

Dopo la BC Roma ieri a Manresa, questa sera scendono in campo Tortona, Trento, Napoli, Maxima...

Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna alle 18 su Sky

Eurolega

Nuovo impegno europeo per la lanciatissima Virtus, che in trasferta contro l’Hapoel Tel Aviv...

Trasferta amara per BC Roma: Manresa vince 108-88

Basket

La BC Roma perde nettamente 108-88 sul campo di Manresa nel Round 4 del gruppo D di Eurocup. La...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS