Dopo un ottimo primo tempo, la Virtus Bologna cade nella ripresa sul campo dell'Hapoel Tel Aviv, trascinata dai 22 punti dell'ex milanese Zach LeDay. Le Vu Nere non riescono a difendere i 12 punti di vantaggio accumulati all'intervallo, cadendo nel secondo tempo complice un terzo quarto da 28-14 per i padroni di casa. Non bastano cinque giocatori in doppia cifra: rivivi gli highlights della sfida di Sofia
Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna 90-81 (23-25, 13-23, 28-14, 26-19)
- Hapoel Tel Aviv: LeDay 22, Micić 16, Odiase 13, Bryant 12, Coffey 9, Oturu 8, German 6, Satoranský 2, Wainright 2, Caboclo 0, Blakeney 0, Toppin 0
- Miglior rimbalzista: LeDay 10
- Miglior assistman: LeDay 4
- Virtus Bologna: Alston Jr. 12, Diarra 12, Moore 11, Baldasso 10, Carr 10, Klintman 9, Frazier 8, Hackett 5, Edwards 3, Diouf 1, Kokila 0, Bello 0
- Miglior rimbalzista: Diarra e Kokila 7
- Miglior assistman: Carr 3