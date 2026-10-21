Nuovo impegno europeo per la lanciatissima Virtus, che in trasferta contro l’Hapoel Tel Aviv proverà a dare continuità ai suoi risultati e a confermarsi in zona playoff. Diretta dalle 18 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

Olympiacos, Bayern, Paris e Baskonia: è questa la lista delle vittime mietute dalla Virtus, che dopo le due sconfitte con Fenerbahce e Olimpia nelle ultime settimane ha letteralmente stregato tutti in Eurolega. Una lista a cui i ragazzi di coach Mumbru, reduci dalla netta vittoria su Scafati in campionato, vorrebbero ora aggiungere il nome dell’Hapoel Tel Aviv. Gli israeliani, sulla carta nel novero delle favorite per la vittoria finale del torno, al momento hanno un record identico a Bologna (4-2) e la vincente della sfida di questa sera potrebbe quindi prendere un abbrivio importante nella corsa verso i playoff. Diretta dalle 18 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi.