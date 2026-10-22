Sesta sconfitta su sette gare disputate in Eurolega per l’Olimpia Milano, che neanche contro il Barcellona riesce a trovare un successo per risollevarsi in classifica, dove è ultima. I padroni di casa non vanno mai in vantaggio nel corso del match, finendo sotto anche di 14 lunghezze e venendo costantemente ricacciati indietro dalle giocate di Kevin Punter e Umoja Gibson. Guarda gli highlights della partita con la telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina