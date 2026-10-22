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Eurolega, Olimpia Milano-Barcellona 89-81: gli highlights

Eurolega

Sesta sconfitta su sette gare disputate in Eurolega per l’Olimpia Milano, che neanche contro il Barcellona riesce a trovare un successo per risollevarsi in classifica, dove è ultima. I padroni di casa non vanno mai in vantaggio nel corso del match, finendo sotto anche di 14 lunghezze e venendo costantemente ricacciati indietro dalle giocate di Kevin Punter e Umoja Gibson. Guarda gli highlights della partita con la telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina

Armani Olimpia Milano-FC Barcelona 81-89 (21-23, 19-21, 24-27, 17-18)

  • Armani Olimpia Milano: Burnell 15, Cole 9, Bolmaro 12, Peters 13, Wright 6, Mathews 3, Guduric 2, Booker 4, Thompson 12, Hall 5, Diop 0, Ricci 0

  • Miglior rimbalzista: Wright 8

  • Miglior assistman: Cole 5

  • FC Barcelona: Punter 17, Gibson 13, Martin 14, Umude 7, Robinson 10, Nkamhoua 4, Nunez 0, Evbuomwan 0, Balcerowski 0, Minaya 1, Nebo 11, Parra 12

  • Miglior rimbalzista: Martin 7

  • Miglior assistman: Robinson 8

Approfondimento

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