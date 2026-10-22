Olimpia Milano-Barcellona alle 20.30 su Sky

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Olimpia Milano-Barcellona di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Dopo la bella vittoria a Napoli in campionato, l’Olimpia prova a ritrovare la sua strada anche in Eurolega. Milano ospita il Barcellona e va in cerca di un successo più che mai necessario per ravvivare la classifica. Studio prepartita dalle 20 e diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Davide Pessina con Giulia Cicchiné inviata sul campo

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La vittoria di domenica a Napoli in campionato è stata una boccata d’aria preziosissima per una Olimpia in crisi di risultati, ma ora la truppa di coach Poeta deve cambiare marcia anche in Eurolega. L’appuntamento casalingo con il Barcellona, quindi, si prospetta come l’occasione giusta per invertire una rotta che dopo la vittoria al fotofinish nel derby italiano con la Virtus ha visto Milano sempre sconfitta. Prepartita dalle 20 con in studio Dalila Setti, Matteo Soragna e Chicca Macchi, diretta dalle 20.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Davide Pessina e Giulia Cicchiné inviata sul campo.

Non solo l’Olimpia su Sky

 

Oltre alla partita che vede coinvolta l’Olimpia, su Sky Sport Max e in streaming su NOW alle 20.45 va in onda il derby di Belgrado tra Partizan e Stella Rossa commentato da Giovanni Poggi. 

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