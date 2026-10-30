La Virtus Bologna butta via una vittoria già conquistata, sprecando 13 punti di vantaggio a meno di 4 minuti dalla fine e venendo punita dal canestro decisivo di Conor Morgan per suggellare la rimonta del Besiktas. Riviviamo tutte le immagini col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin per Sky Sport
Virtus Bologna-Besiktas Istanbul 101-103 (20-22, 23-22, 18-24, 21-21, OT 19-14)
- Virtus Bologna: Alston Jr. 19, Carr 11, Edwards 2, Moore 13, Frazier 15, Diarra 8, Bello 8, Kokila 11, Klintman 5, Hackett 6, Diouf 3, Casarin 0
- Miglior rimbalzista: Diarra 7
- Miglior assistman: Carr 5
- Besiktas Istanbul: Walker IV 30, Wilbekin 16, Gabriel 11, Dejulius 11, Omoruyi 9, Zizic 0, Morgan 10, Nowell 7, Birsen 4, Brown 3, Ugurlu 2
- Miglior rimbalzista: Birsen 6
- Miglior assistman: Walker IV 5
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