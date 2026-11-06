Niente da fare per la Virtus Bologna, che cade per la quarta volta consecutiva in Eurolega (quinto ko su sei in tutte le competizioni) per mano di una Dubai nettamente superiore. La squadra di coach Mumbrú non riesce a contenere la fisicità e la tecnica degli avversari, semplicemente dominanti tanto in attacco quanto in difesa fino a toccare anche il +23 nel corso del secondo tempo con una tripla da metà campo del grande ex Toko Shengelia
Virtus Bologna-Dubai Basketball 75-93 (17-21, 17-27, 19-28, 22-17)
- Virtus Bologna: Edwards 4, Frazier 12, Diarra 19, Diouf 4, Carr 4, Moore 15, Klintman 7, Alston Jr. 2, Kokila 3, Bello 2, Casarin 0, Hackett 0, Ferrari 0
- Miglior rimbalzista: Diarra 7
- Miglior assistman: Bello 4
- Dubai Basketball: Musa 8, Wright IV 16, Shengelia 14, Bacon 13, Kabengele 16, Okobo 10, Blossomgame 9, Mintz 4, Diakite 0, Petrusev 3, Dangubic 0, Prepelic 0
- Miglior rimbalzista: Kabengele 9
- Miglior assistman: Musa e Bacon 5