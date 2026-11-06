Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo la prima sconfitta in campionato subita lunedì a Trieste prova a dare continuità ai suoi risultati e a confermarsi in zona play-in in Eurolega nella gara interna contro Dubai. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW , con telecronaca a cura di Geri DeRosa e Chicca Macchi con Giulia Cicchiné inviata sul campo

La corsa della Virtus, reduce dalla prima sconfitta in campionato lunedì sera a Trieste, riprende la corsa anche in Eurolega, dove Bologna ospita Dubai. Un’avversaria, quella che scenderà in campo contro le Vu Nere, che al momento occupa il 9° posto in classifica e, guidata anche dall’ex di serata Tornike Shengelia, è quindi in corsa verso il traguardo del play-in o addirittura dei playoff a cui anche la Virtus vorrebbe ambire. Studio prepartita dalle 20 con Dalila Setti e Davide Pessina, diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri DeRosa e Chicca Macchi con Giulia Cicchiné inviata sul campo.