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Eurocup, Trento e Venezia in campo per la settima giornata: il programma

Eurolega

Dopo gli impegni in campionato, che le hanno viste rispettivamente perdere di misura a Milano e sbancare Reggio Emilia, Trento e Venezia tornano in campo anche in Eurocup. Trento ospita il Tofas mentre Venezia va in trasferta a Londra e entrambe le sfide andranno in diretta su Sky Sport. Ecco il programma completo

LA CLASSIFICA DI EUROCUP: DOVE SONO LE SQUADRE ITALIANE

 

TRENTO-TOFAS BURSA

  • LIVE martedì 10 novembre alle 20 su Sky Sport Mix
  • Telecronaca a cura di Giovanni Poggi
  • La posizione in classifica di Trento6° posto nel gruppo C

LONDON LIONS-REYER VENEZIA

  • LIVE martedì 10 novembre alle 20.30 su Sky Sport Basket
  • Telecronaca a cura di Andrea Solaini
  • La posizione in classifica di Venezia2° posto nel gruppo B

 

 

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