Dopo gli impegni in campionato, che le hanno viste rispettivamente perdere di misura a Milano e sbancare Reggio Emilia, Trento e Venezia tornano in campo anche in Eurocup. Trento ospita il Tofas mentre Venezia va in trasferta a Londra e entrambe le sfide andranno in diretta su Sky Sport. Ecco il programma completo
LA CLASSIFICA DI EUROCUP: DOVE SONO LE SQUADRE ITALIANE
TRENTO-TOFAS BURSA
- LIVE martedì 10 novembre alle 20 su Sky Sport Mix
- Telecronaca a cura di Giovanni Poggi
- La posizione in classifica di Trento: 6° posto nel gruppo C
LONDON LIONS-REYER VENEZIA
- LIVE martedì 10 novembre alle 20.30 su Sky Sport Basket
- Telecronaca a cura di Andrea Solaini
- La posizione in classifica di Venezia: 2° posto nel gruppo B