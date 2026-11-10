Dopo gli impegni in campionato, che le hanno viste rispettivamente perdere di misura a Milano e sbancare Reggio Emilia, Trento e Venezia tornano in campo anche in Eurocup. Trento ospita il Tofas mentre Venezia va in trasferta a Londra e entrambe le sfide andranno in diretta su Sky Sport. Ecco il programma completo

LA CLASSIFICA DI EUROCUP: DOVE SONO LE SQUADRE ITALIANE