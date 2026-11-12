Milano parte forte nel primo quarto e ci prova fino all'ultimo alla prima in panchina di Luca Banchi, ma deve arrendersi a uno Zalgiris Kaunas semplicemente superiore. Capitan Ricci ha il tiro per pareggiare sulla sirena ma la sua tripla non va a segno e non evita la nona sconfitta consecutiva dei campioni d'Italia in Eurolega: rivivi gli highlights col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

CLASSIFICA - RACCONTO DEL MATCH