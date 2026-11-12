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Eurolega, Olimpia Milano-Zalgiris 83-86: gli highlights

Eurolega

Milano parte forte nel primo quarto e ci prova fino all'ultimo alla prima in panchina di Luca Banchi, ma deve arrendersi a uno Zalgiris Kaunas semplicemente superiore. Capitan Ricci ha il tiro per pareggiare sulla sirena ma la sua tripla non va a segno e non evita la nona sconfitta consecutiva dei campioni d'Italia in Eurolega: rivivi gli highlights col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

CLASSIFICA - RACCONTO DEL MATCH

Armani Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 83-86 (25-18, 16-27, 11-18, 31-23)

  • Armani Olimpia Milano: Burnell 0, Cole 10, Wright 5, Diop 6, Bolmaro 12, Thompson 8, Ricci 3, Hall 11, Guduric 20, Mathews 3, Peters 5, Akele 0
  • Miglior rimbalzista: Ricci 6
  • Miglior assistman: Thompson 4
  • Zalgiris Kaunas: Brown 5, Akobundu-Ehiogu 0, Edwards 14, Lee 9, Tubelis 15, Lo 0, Sleva 5, Valanciunas 17, Evans 0, Grigonis 13, Butkevicius 2, Ulanovas 6
  • Miglior rimbalzista: Valanciunas 20
  • Miglior assistman: Evans 5

 

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