Milano parte forte nel primo quarto e ci prova fino all'ultimo alla prima in panchina di Luca Banchi, ma deve arrendersi a uno Zalgiris Kaunas semplicemente superiore. Capitan Ricci ha il tiro per pareggiare sulla sirena ma la sua tripla non va a segno e non evita la nona sconfitta consecutiva dei campioni d'Italia in Eurolega: rivivi gli highlights col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin
Armani Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 83-86 (25-18, 16-27, 11-18, 31-23)
- Armani Olimpia Milano: Burnell 0, Cole 10, Wright 5, Diop 6, Bolmaro 12, Thompson 8, Ricci 3, Hall 11, Guduric 20, Mathews 3, Peters 5, Akele 0
- Miglior rimbalzista: Ricci 6
- Miglior assistman: Thompson 4
- Zalgiris Kaunas: Brown 5, Akobundu-Ehiogu 0, Edwards 14, Lee 9, Tubelis 15, Lo 0, Sleva 5, Valanciunas 17, Evans 0, Grigonis 13, Butkevicius 2, Ulanovas 6
- Miglior rimbalzista: Valanciunas 20
- Miglior assistman: Evans 5