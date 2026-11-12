Dopo la sofferta vittoria su Trento in campionato, l’Olimpia prova a ritrovare la sua strada anche in Eurolega. Milano ospita lo Zalgiris Kaunas nella gara che segna l’esordio sulla panchina del nuovo coach Luca Banchi. Studio prepartita dalle 20 e diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi con Gaia Accoto inviata sul campo

Quella in programma questa sera con lo Zalgiris è più di una partita per l’Olimpia e assomiglia ad una possibile, nuova ripartenza. Dopo il cambio in panchina e l’addio a Peppe Poeta, infatti, l’appuntamento di questa sera vedrà l’esordio ufficiale di Luca Banchi. E dopo le otto sconfitte consecutive che hanno portato al cambio d’allenatore, Milano punta a invertire la rotta in Eurolega. Prepartita dalle 20 con in studio Dalila Setti e Andrea Meneghin, diretta dalle 20.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi e Gaia Accoto inviata sul campo.