Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Dopo la sofferta vittoria su Trento in campionato, l’Olimpia prova a ritrovare la sua strada anche in Eurolega. Milano ospita lo Zalgiris Kaunas nella gara che segna l’esordio sulla panchina del nuovo coach Luca Banchi. Studio prepartita dalle 20 e diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi con Gaia Accoto inviata sul campo

 

Quella in programma questa sera con lo Zalgiris è più di una partita per l’Olimpia e assomiglia ad una possibile, nuova ripartenza. Dopo il cambio in panchina e l’addio a Peppe Poeta, infatti, l’appuntamento di questa sera vedrà l’esordio ufficiale di Luca Banchi. E dopo le otto sconfitte consecutive che hanno portato al cambio d’allenatore, Milano punta a invertire la rotta in Eurolega. Prepartita dalle 20 con in studio Dalila Setti e Andrea Meneghin, diretta dalle 20.30 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi e Gaia Accoto inviata sul campo.

Non solo l’Olimpia su Sky

 

Oltre alla partita che vede coinvolta l’Olimpia, su Sky Sport Mix e in streaming su NOW alle 20.15 va in onda la sfida tra Olympiacos e Dubai commentata da Andrea Solaini. 

Approfondimento

Banchi: "Vogliamo meritarci sostegno dei tifosi"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Eurocup: vincono BC Roma e Napoli, Tortona ko

Basket

Tre squadre impegnate in campo per la settima giornata di Eurocup. Napoli batte Chemnitz e fa 7...

Italbasket comincia vincendo: battuta la Slovenia

Basket

Buona la prima per le azzurre di coach Capobianco, che soffrono ma riescono a battere la Slovenia...

Zandalsini a Sky: "Non ho ancora realizzato bene"

Basket

Cecilia Zandalasini, premiata per le sue 100 presenze in azzurro, pur non potendo scendere in...

Eurocup, tre italiane in campo stasera su Sky

Basket

Dopo le sconfitte di Trento e Venezia, altre tre italiane scendono in campo per il settimo turno...

Italbasket donne, Italia-Slovenia alle 20 su Sky

Basket

L'Italbasket donne comincia il girone di qualificazione a Eurobasket 2027 affrontando la Slovenia...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS