Dopo la brutta sconfitta casalinga in campionato contro Verona di sabato la BC Roma torna subito in campo in Eurocup per tentare l’immediato riscatto. Al Palazzetto dello Sport capitolino arrivano i turchi del Bahcesehir, attualmente primi nel gruppo D. Appuntamento per le 20 in diretta su Sky Sport Mixe in streaming su NOW con commento a cura di Sandro Pugliese
BC ROMA-BAHCESEHIR
- LIVE martedì 17 novembre alle 20 su Sky Sport col commento di Sandro Pugliese
- La posizione di classifica della BC Roma: 5^ nel gruppo D