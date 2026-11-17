Dopo la brutta sconfitta casalinga in campionato contro Verona di sabato, la BC Roma torna subito in campo in Eurocup per tentare l'immediato riscatto. Al Palazzetto dello Sport capitolino arrivano i turchi del Bahcesehir, attualmente primi nel gruppo D. Appuntamento in diretta su Sky Sport Mix e in streaming su NOW con commento a cura di Sandro Pugliese
BC ROMA-BAHCESEHIR | IL TABELLINO DELLA PARTITA
- LIVE su Sky Sport col commento di Sandro Pugliese
- La posizione di classifica della BC Roma: 5^ nel gruppo D