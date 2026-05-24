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Eurolega, ufficiale il calendario 2026-27: tutte le gare di Milano e Virtus Bologna

Eurolega

Introduzione

L'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-27, da seguire sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata il 29 settembre e successivamente il 30 dicembre. Di seguito tutti gli appuntamenti delle due squadre italiane in Europa

 

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Quello che devi sapere

Il calendario dell'Olimpia Milano

  • 25 settembre: Partizan-Milano
  • 29 settembre: Milano-Virtus Bologna
  • 2 ottobre: Baskonia-Milano
  • 8 ottobre: Maccabi-Milano
  • 13 ottobre: Milano-Real Madrid
  • 15 ottobre: Milano-Dubai
  • 22 ottobre: Milano-Barcellona
  • 27 ottobre: Panathinaikos-Milano
  • 30 ottobre: Olympiacos-Milano
  • 5 novembre: Milano-Valencia
  • 12 novembre: Milano-Zalgiris
  • 17 novembre: Milano-Stella Rossa
  • 19 novembre: Milano-Fenerbahce
  • 24 novembre: ASVEL-Milano
  • 3 dicembre: Hapoel-Milano
  • 10 dicembre: Milano-Bayern Monaco
  • 16 dicembre: Besiktas-Milano
  • 18 dicembre: Anadolu Efes-Milano
  • 23 dicembre: Milano-Paris
  • 30 dicembre: Virtus Bologna-Milano
  • 7 gennaio: Milano-Hapoel
  • 12 gennaio: Barcellona-Milano
  • 14 gennaio: Milano-ASVEL
  • 21 gennaio: Bayern Monaco-Milano
  • 29 gennaio: Milano-Partizan
  • 3 febbraio: Valencia-Milano
  • 5 febbraio: Milano-Panathinaikos
  • 12 febbraio: Fenerbahce-Milano
  • 5 marzo: Milano-Anadolu Efes
  • 10 marzo: Milano-Olympiacos
  • 12 marzo: Zalgiris-Milano
  • 19 marzo: Dubai-Milano
  • 23 marzo: Paris-Milano
  • 26 marzo: Milano-Maccabi
  • 1 aprile: Milano-Besiktas
  • 6 aprile: Real Madrid-Milano
  • 8 aprile: Milano-Baskonia
  • 15 aprile: Stella Rossa-Milano

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Il calendario della Virtus Bologna

  • 25 settembre: Fenebahce-Virtus
  • 29 settembre: Milano-Virtus Bologna
  • 1 ottobre: Virtus Bologna-Olympiacos
  • 8 ottobre: Bayern Monaco-Virtus Bologna
  • 14 ottobre: Paris-Virtus Bologna
  • 16 ottobre: Virtus Bologna-Baskonia
  • 21 ottobre: Hapoel-Virtus Bologna
  • 28 ottobre: Virtus Bologna-Zalgiris
  • 30 ottobre: Virtus Bologna-Besiktas
  • 6 novembre: Virtus Bologna-Dubai
  • 13 novembre: Anadolu Efes-Virtus Bologna
  • 17 novembre: Virtus Bologna-Panathinaikos
  • 19 novembre: Valencia-Virtus Bologna
  • 24 novembre: Stella Rossa-Virtus Bologna
  • 4 dicembre: Virtus Bologna-Partizan
  • 11 dicembre: Virtus Bologna-Maccabi
  • 15 dicembre: Virtus Bologna-ASVEL
  • 18 dicembre: Barcellona-Virtus Bologna
  • 22 dicembre: Virtus Bologna-Real Madrid
  • 30 dicembre: Virtus Bologna-Olimpia Milano
  • 8 gennaio: Baskonia-Virtus Bologna
  • 12 gennaio: Virtus Bologna-Anadolu Efes
  • 15 gennaio: Virtus Bologna-Barcellona
  • 22 gennaio: Zalgiris-Virtus Bologna
  • 28 gennaio: Virtus Bologna-Paris
  • 2 febbraio: Maccabi-Virtus Bologna
  • 4 febbraio: Dubai-Virtus Bologna
  • 11 febbraio: Virtus Bologna-Bayern Monaco
  • 4 marzo: Virtus Bologna-Hapoel
  • 9 marzo: Virtus Bologna-Fenerbahce
  • 11 marzo: Real Madrid-Virtus Bologna
  • 19 marzo: ASVEL-Virtus Bologna
  • 23 marzo: Partizan-Virtus Bologna
  • 26 marzo: Olympiacos-Virtus Bologna
  • 31 marzo: Virtus Bologna-Stella Rossa
  • 6 aprile: Virtus Bologna-Valencia
  • 8 aprile: Panathinaikos-Virtus Bologna
  • 16 aprile: Besiktas-Virtus Bologna

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Le date della stagione di Eurolega

La stagione 2026-27 vedrà al via 20 squadre con andata e ritorno contro tutti, per un totale di 38 giornate di regular season. Le prime 6 squadre in classifica al termine della stagione avanzano direttamente ai playoff, mentre le squadre qualificate dalla 7^ alla 10^ posizione affronteranno il play-in (il 20 e il 23 aprile). Dopodiché ci saranno quattro serie di playoff tra il 27 aprile e il 12 maggio, mentre il weekend delle Final Four si terrà dal 28 al 30 maggio, giorno della finale

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