Introduzione
L'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-27, da seguire sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata il 29 settembre e successivamente il 30 dicembre. Di seguito tutti gli appuntamenti delle due squadre italiane in Europa
Quello che devi sapere
Il calendario dell'Olimpia Milano
- 25 settembre: Partizan-Milano
- 29 settembre: Milano-Virtus Bologna
- 2 ottobre: Baskonia-Milano
- 8 ottobre: Maccabi-Milano
- 13 ottobre: Milano-Real Madrid
- 15 ottobre: Milano-Dubai
- 22 ottobre: Milano-Barcellona
- 27 ottobre: Panathinaikos-Milano
- 30 ottobre: Olympiacos-Milano
- 5 novembre: Milano-Valencia
- 12 novembre: Milano-Zalgiris
- 17 novembre: Milano-Stella Rossa
- 19 novembre: Milano-Fenerbahce
- 24 novembre: ASVEL-Milano
- 3 dicembre: Hapoel-Milano
- 10 dicembre: Milano-Bayern Monaco
- 16 dicembre: Besiktas-Milano
- 18 dicembre: Anadolu Efes-Milano
- 23 dicembre: Milano-Paris
- 30 dicembre: Virtus Bologna-Milano
- 7 gennaio: Milano-Hapoel
- 12 gennaio: Barcellona-Milano
- 14 gennaio: Milano-ASVEL
- 21 gennaio: Bayern Monaco-Milano
- 29 gennaio: Milano-Partizan
- 3 febbraio: Valencia-Milano
- 5 febbraio: Milano-Panathinaikos
- 12 febbraio: Fenerbahce-Milano
- 5 marzo: Milano-Anadolu Efes
- 10 marzo: Milano-Olympiacos
- 12 marzo: Zalgiris-Milano
- 19 marzo: Dubai-Milano
- 23 marzo: Paris-Milano
- 26 marzo: Milano-Maccabi
- 1 aprile: Milano-Besiktas
- 6 aprile: Real Madrid-Milano
- 8 aprile: Milano-Baskonia
- 15 aprile: Stella Rossa-Milano
Il calendario della Virtus Bologna
- 25 settembre: Fenebahce-Virtus
- 29 settembre: Milano-Virtus Bologna
- 1 ottobre: Virtus Bologna-Olympiacos
- 8 ottobre: Bayern Monaco-Virtus Bologna
- 14 ottobre: Paris-Virtus Bologna
- 16 ottobre: Virtus Bologna-Baskonia
- 21 ottobre: Hapoel-Virtus Bologna
- 28 ottobre: Virtus Bologna-Zalgiris
- 30 ottobre: Virtus Bologna-Besiktas
- 6 novembre: Virtus Bologna-Dubai
- 13 novembre: Anadolu Efes-Virtus Bologna
- 17 novembre: Virtus Bologna-Panathinaikos
- 19 novembre: Valencia-Virtus Bologna
- 24 novembre: Stella Rossa-Virtus Bologna
- 4 dicembre: Virtus Bologna-Partizan
- 11 dicembre: Virtus Bologna-Maccabi
- 15 dicembre: Virtus Bologna-ASVEL
- 18 dicembre: Barcellona-Virtus Bologna
- 22 dicembre: Virtus Bologna-Real Madrid
- 30 dicembre: Virtus Bologna-Olimpia Milano
- 8 gennaio: Baskonia-Virtus Bologna
- 12 gennaio: Virtus Bologna-Anadolu Efes
- 15 gennaio: Virtus Bologna-Barcellona
- 22 gennaio: Zalgiris-Virtus Bologna
- 28 gennaio: Virtus Bologna-Paris
- 2 febbraio: Maccabi-Virtus Bologna
- 4 febbraio: Dubai-Virtus Bologna
- 11 febbraio: Virtus Bologna-Bayern Monaco
- 4 marzo: Virtus Bologna-Hapoel
- 9 marzo: Virtus Bologna-Fenerbahce
- 11 marzo: Real Madrid-Virtus Bologna
- 19 marzo: ASVEL-Virtus Bologna
- 23 marzo: Partizan-Virtus Bologna
- 26 marzo: Olympiacos-Virtus Bologna
- 31 marzo: Virtus Bologna-Stella Rossa
- 6 aprile: Virtus Bologna-Valencia
- 8 aprile: Panathinaikos-Virtus Bologna
- 16 aprile: Besiktas-Virtus Bologna
Le date della stagione di Eurolega
La stagione 2026-27 vedrà al via 20 squadre con andata e ritorno contro tutti, per un totale di 38 giornate di regular season. Le prime 6 squadre in classifica al termine della stagione avanzano direttamente ai playoff, mentre le squadre qualificate dalla 7^ alla 10^ posizione affronteranno il play-in (il 20 e il 23 aprile). Dopodiché ci saranno quattro serie di playoff tra il 27 aprile e il 12 maggio, mentre il weekend delle Final Four si terrà dal 28 al 30 maggio, giorno della finale