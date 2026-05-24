Introduzione

L'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-27, da seguire sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata il 29 settembre e successivamente il 30 dicembre. Di seguito tutti gli appuntamenti delle due squadre italiane in Europa

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