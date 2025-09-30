Introduzione
Nuova stagione, nuova avventura per Olimpia e Virtus, le due protagoniste italiane nel torneo continentale per club più prestigioso. Di seguito tutte le partite e i risultati di Milano e Bologna nella regular season 2025-26 di Eurolega
Quello che devi sapere
IL CALENDARIO DI MILANO
- Doppia trasferta a Belgrado per la truppa di Ettore Messina, e poi via fino al derby tricolore con la Virtus del 3 gennaio e alle tante sfide europee che porteranno fino alla conclusione della regular season sul campo dell’Olympiacos il 16 aprile del 2026
TUTTE LE PARTITE DELL’EUROLEGA DELL’OLIMPIA
IL CALENDARIO DI BOLOGNA
- Subito il Real Madrid di Sergio Scariolo, grande ex con due stagioni sulla panchina delle Vu Nere tra il 2021 e il 2023, quindi di corsa verso grandi sfide come la trasferta in casa del Fenerbahce campione in carica il 25 novembre fino alla chiusura sempre in trasferta sul campo del Maccabi
TUTTE LE PARTITE DELL’EUROLEGA DELLA VIRTUS
1^ GIORNATA
Stella Rossa Belgrado-Olimpia Milano 82-92
- La stagione europea dell’Olimpia comincia decisamente con il piede giusto e sul campo tutt’altro che facile della Stella Rossa arriva una vittoria convincente. Milano gioca un secondo tempo di grande solidità mentale e trascinata da un Zach LeDay ispiratissimo, oltre che dal solito Shavon Shields e da un ottimo Josh Nebo, piazza subito il colpo in trasferta
- Milgior marcatore Stella Rossa: Jordan Nwora (19)
- Miglior marcatore Olimpia: Zach LeDay (21)
- Record Milano: 1-0
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
1^ GIORNATA
- Virtus Bologna-Real Madrid 74-68
- Esordio europeo vincente anche per la Virtus, che piega subito il Real Madrid del grande ex Sergio Scariolo, dato da molti come candidato alla vittoria finale in Eurolega. Bologna si gode la sua nuova coppia di guardie, con Luca Vildoza (11 punti) e Carsen Edwards (14) protagonisti insieme ad un Saliou Niang sempre più convincente e autore di 12 punti e 4 rimbalzi
- Miglior marcatore Virtus: Carsen Edwards (14)
- Miglior marcatore Real: Mario Hezonja (14)
- Record Bologna: 1-0
GUARDA GLI HIGLIGHTS DELLA PARTITA
